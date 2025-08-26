Luz verde a la tramitación para declarar el salón de plenos del Parlamento canario como monumento a la memoria histórica

SANTA CRUZ DE TENERIFE 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Técnica de Memoria Histórica, presidida por la consejera de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, Lady Barreto, ha acordado este martes iniciar la tramitación para la declaración del salón de plenos del Parlamento de Canarias como monumento a la memoria histórica y lugar de memoria democrática, en respuesta a la solicitud trasladada por la Mesa de la Cámara.

En la reunión se acordó designar en calidad de ponentes a las dos representantes de las dos universidades canarias que conforman la Comisión para que emitan el informe que, posteriormente, será aprobado por la Comisión Técnica de Memoria Histórica.

Una vez se cuente con el informe favorable de la Comisión, la tramitación seguirá su curso a través de la Dirección General de Cultura y Patrimonio Cultural de la Consejería de Educación para su declaración y comunicación al Parlamento y al Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática la incorporación del salón de plenos al Inventario Estatal de Lugares de Memoria Histórica, recoge una nota de la Consejería.

En la comisión también se han visto nuevos proyectos de exhumación en las islas de Tenerife, La Palma y Gran Canaria que contemplan sondeos y localización de parcelas donde han podido ser enterradas personas asesinadas durante la dictadura franquista y que se definirán próximamente.

La consejera aprovechó esta reunión para invitar a los miembros de la Comisión a la apertura este jueves de la obra realizada en el Pino del Consuelo, en Fuencaliente, como lugar de memoria democrática.

Además, anunció que este sábado, a las 11.30 horas, se conmemorará en el edificio de Usos Múltiples II de Santa Cruz de Tenerife, el 'Día en Memoria de los Menores Robados'.

A la reunión asistieron el viceconsejero de Justicia y Seguridad, Cesáreo Rodríguez Santos; el viceconsejero de Cultura y Patrimonio Cultural, Horacio Umpierrez Sánchez; la presidenta de la asociación por la Memoria Histórica de Arucas, Doña María del Pino Sosa y Manuel Ortega; la presidenta Asociación para la recuperación de la Memoria Histórica de Tenerife Mercedes Pérez Schwartz; el presidente Asociación para la recuperación de la Memoria Histórica de La Palma Félix Andrés González Lorenzo; el presidente de la Asociación Colectivo sin Identidad, Jorge Raúl Rodríguez Carrillo; la profesora Candelaria González Rodríguez por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y el director del Archivo Histórico Provincial de Tenerife, Francisco Javier Macías.