Mañaricua confirma que repetirá como candidato a presidir la patronal turística de Las Palmas y cree que será el único

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

El director de operaciones de Gloria Thalasso & Hotel y actual presidente de la Federación de Empresarios de Hostelería y Turismo de Las Palmas (FEHT), José María Mañaricua, ha anunciado que volverá a optar a la reelección como presidente de la patronal hotelera provincial y cree que será el único candidato.

El empresario ha confirmado así su intención de seguir al frente de la FEHT después de mayo de 2025, fecha en la que vence su cargo, siempre que el resto de asociados y equipo directivo lo considere oportuno.

"Tengo un cargo no retribuido, me pago hasta mis viajes, incluso si llaman del Gobierno de Canarias me pago mi viaje personalmente", ha explicado el presidente de la patronal hotelera como explicación de por qué no hay más candidatos, durante el transcurso de una entrevista en el programa 'A buenas horas', con José Luis Martín, que se emite en plataformas digitales.

En todo caso, Mañaricua avanzó que si el resto de empresas considerara que hiciera falta una "cara más nueva, más fresca" él facilitaría el cambio sin ningún problema. Eso sí, ha explicado que desde la jubilación de Fernando Fraile, el anterior presidente, "nunca hubo alternativa" a su presidencia.

"Si seguimos sin retribuir el cargo --anteriormente estuvo "muy bien retribuido", ha explicado-, tendrá que ser una persona que trabaja en una empresa y que después de trabajar en su empresa tendrá que dedicar horas al interés común," concluyó.

LA NUEVA NORMA DE REGISTRO DE TURISTAS, UNA COMPLICACIÓN INJUSTA

Además, Mañaricua ha defendido que la entrada en vigor de una normativa nacional que exige a los alojamientos turísticos recopilar hasta 42 parámetros de datos personales de sus huéspedes ha generado un "encendido" debate en el sector porque supone desafíos "logísticos, éticos y legales" que podrían repercutir "negativamente en la experiencia" del visitante y la operativa hotelera.

La patronal considera que la nueva normativa complica el proceso de entrada en los hoteles, especialmente para aquellos que reciben grandes grupos de turistas. "En un hotel que llega una guagua con 40 clientes solemos tener check-in con 60 u 80 clientes. Se puede demorar más de hora y media", señalando que este tiempo adicional supone un comienzo negativo para los viajeros que ya han soportado largos vuelos y controles en el aeropuerto.

El hecho de tener que solicitar datos como números de cuenta bancaria o teléfonos fijos, que muchos huéspedes no recuerdan, solo "agrava" el problema, apuntó Mañaricua. "Hoy en día, ¿quién sabe su número de teléfono fijo? El móvil ha sustituido ese dato, y lo mismo ocurre con los números de cuenta bancaria", agregó. Además, cuestionó la proporcionalidad de la medida puesto que un registro incorrecto de datos podría generar sanciones económicas de hasta 30.000 euros para las empresas hoteleras.