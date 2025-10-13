Mantienen la protesta contra el "genocidio" en Gaza pese a que el La Laguna-Tenerife-Bnei se jugará a puerta cerrada

Varias personas durante un acto para explicar la situación que se está viviendo en la Franja de Gaza, en la Delegación de Gobierno de Cantabria - Nacho Cubero - Europa Press

SANTA CRUZ DE TENERIFE 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Plataforma Palestina BDS Tenerife (Boicot, Desinversiones y Sanciones a Israel) ha anunciado este lunes que la concentración de protesta convocada en el pabellón Santiago Martín para este martes, a las 19.00 horas, se mantiene pese a que el encuentro entre La Laguna-Tenerife y el equipo isrealí Bnei Herzliya de Basketball Champions League se jugará a puerta cerrada.

"Lleva tus banderas, kufiyas y tus cacerolas para hacer ruido y mostrar una absoluta repulsa a la complicidad del genocidio a través del deporte", señalan en sus perfiles de redes sociales.

El La Laguna-Tenerife, junto al Basquet Manresa, que también se enfrenta próximamente a un equipo israelí en la Eurocup, decidió este domingo que el partido se jugará a puerta cerrada "para garantizar la seguridad de todas las personas implicadas y el correcto desarrollo de los encuentros, en el marco del cumplimiento de nuestras obligaciones contractuales".

El partido en el Santiago Martín ya ha sido declarado de alto riesgo por la Comisión Permanente de la Comisión Estatal contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte.