María Fernández (CC) acusa a Sánchez y Feijóo de desconocer "por completo" la realidad e inquietudes de Canarias

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

La diputada de Coalición Canaria y candidata a revalidar su cargo en el Congreso de los Diputados, María Fernández, ha afirmado que CC "es el partido de proximidad a los canarios, de kilómetro 0, y el único que defiende a Canarias por encima de las siglas políticas".

La nacionalista, que ha recorrido la zona comercial de Mesa y López junto con otros compañeros del partido, aseveró que Coalición Canaria es un partido de calle: "Nosotros somos de aquí, hablamos con nuestra gente, la escuchamos, conocemos sus preocupaciones; algo que no hacen ni Sánchez ni Feijóo, que desconocen por completo nuestra realidad y nuestras inquietudes".

María Fernández puntualizó que prueba de ello es que Canarias no aparece en los programas políticos de los partidos de índole estatal: "El Partido Socialista no recoge ni una sola medida y el Partido Popular sólo nos reserva una frase de las 365 medidas que ha propuesto. Si no nos tienen en sus proyectos, ¿cómo nos van a defender en Madrid?".

Fernández explicó que la diferencia entre Coalición Canaria y el resto de partidos políticos es que el partido nacionalista sí tiene a Canarias en la cabeza: "Somos el partido de Canarias y no vamos a dejar de defender a estas islas ni un solo día en el Congreso de los Diputados. Lo que suceda el próximo 23 de julio permitirá que Canarias avance y continúe con sus derechos, o que retrocedamos, nos borren del mapa y nos apaguen la única voz que defiende a Canarias a capa y espada en Madrid".