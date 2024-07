Marichal defiende a los turistas y al turismo frente a las críticas por infracciones en espacios protegidos de Canarias

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Ashotel, Jorge Marichal, ha salido al paso de las críticas contra los turistas y el turismo por las infracciones cometidas en espacios protegidos de Canarias. "Este tipo de informaciones lo único que provocan es fobia al turista y fobia a las empresas de la cadena de valor del turismo que día a día se esfuerzan", ha asegurado.

En un artículo de opinión, Jorge Marichal ha insistido en que nuestros visitantes, en términos generales, "son respetuosos con el medio y aquellos que no lo sean deben ser sancionados. Se sanciona la conducta, no la nacionalidad". En este sentido, ha reclamado incrementar la vigilancia, formar a más profesionales en la protección de nuestros espacios; educar en respeto medioambiental; sancionar a quienes incumplan las normas, sean británicos, alemanes o de cualquier municipio de Canarias.

El presidente de Ashotel ha lamentado que en todo este debate social en torno al modelo económico y turístico de Canarias, que desencadenó el descontento manifestado el pasado 20 de abril, algunos representantes públicos "han decidido cargar las tintas contra los turistas y contra el turismo". "Me sorprende y entristece ver cómo tiramos piedras contra nuestro propio tejado, en vez de identificar aquellos puntos en que flaqueamos para reforzarlos", ha añadido.

Jorge Marichal ha incidido en que Tenerife "sobrepasa la obsolescencia y la saturación en muchas de sus infraestructuras; tiene un déficit enorme de vivienda; cuenta con sus principales vías de comunicación colapsadas; permite que el 40% de la canalización del agua se desperdicie por unas viejas infraestructuras; tiene un transporte público deficitario", por lo que "la culpa no es del turista".

Marichal ha asegurado que el sector empresarial hotelero no es ajeno al "malestar existente en Canarias y ha insistido en que "no estamos sordos" a las "proclamas" de los críticos con el turismo. "Seamos responsables, corrijamos las disfunciones, pero no culpemos de todos los males de nuestra sociedad al turista, ni al turismo, del que en Canarias vive más del 40% de la población", ha afirmado.

Ha explicado que desde Ashotel han puesto en marcha "un proceso de diálogo, un espacio multidisciplinar en el que los agentes de diferentes sectores podamos hablar de forma abierta sobre los retos y oportunidades de la actividad turística en Canarias para impulsar iniciativas prácticas en beneficio de la sociedad y del sector".

El presidente de la patronal ha insistido en que "no resolveremos nada echando más leña al fuego para que en lugar de dialogar y analizar se grite y victimice a quienes trabaja un año para poder disfrutar de un merecido período de vacaciones".

"¿O acaso nosotros no somos también turistas dentro y fuera de Canarias cuando estamos en período vacacional? ¿Nos gustaría ser increpados y señalados por los residentes de los lugares que visitamos? No hagamos aquello que no nos gusta que nos hagan. Es fácil de entender y de aplicar", ha concluido.