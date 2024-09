Martín (PSOE) acusa a Dávila de buscar "foco" a costa del CD Tenerife y le pide que compre las acciones de Garrido

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Tenerife y presidente del Grupo Socialista en el Cabildo de Tenerife, Pedro Martín, ha pedido este jueves a la presidenta del Cabildo, Rosa Dávila, que deje de usar la polémica en torno al accionariado del Club Deportivo Tenerife para ponerse el "foco" sobre sí misma, y que si quiere ayudar al club, que plantee que el Cabildo "compre las acciones del señor Garrido, todas o acompañada de otros miembros de la directiva que tengan interés".

"Meterse permanentemente en los asuntos del club y amenazar con retirar al equipo el patrocinio del Cabildo sin ofrecer soluciones es más propio de un 'hooligan' que de una presidenta de la isla. Su intención con esta estrategia no es otra que desviar la atención de sus verdaderas responsabilidades. Prometió un Heliodoro completamente renovado para el 2025 y no ha hecho nada. Las únicas obras que se han efectuado son las que dejó listas el grupo de gobierno del Partido Socialista. Entre ellas, el arreglo de los baños y en un año no han movido un bloque", ha explicado en una nota el secretario general de los socialistas.

El presidente del Grupo Socialista en el Cabildo ha subrayado también que, a su juicio, "nunca ha habido un presidente o presidenta insular que intentara ganar tanto protagonismo a costa del Club Deportivo Tenerife".

Hace unos meses, ha dicho, "hablaba de construir un 'Tenerife Arena' para el que no hay ni terrenos, ahora utiliza la situación complicada del equipo para ponerse el foco sobre sí misma y desviar la atención de que no ha hecho nada en un año y medio para mejorar el estadio".

En su opinión, "si la señora presidenta quiere ayudar al club que haga alguna otra cosa que hacer declaraciones, lo único que hay hecho es lo que el partido socialista le dejó, como la iluminación nueva, para que se pudieran retransmitir los partidos, evitar que cayeran cascotes a los espectadores, el primer estudio para el cambio de asientos y la reforma de los baños, que dejamos adjudicada".

Por todo ello, "le pedimos a Rosa Dávila, más hechos y menos palabras".