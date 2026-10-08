Más de 300 personas participarán el 18 de octubre en la carrera benéfica ¡Anda Corazón! de Las Palmas de Gran Canaria

Carrera y caminata benéfica ¡Anda Corazón! - CEDIDO POR ASENCO

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las Palmas de Gran Canaria volverá a acoger este domingo, 18 de octubre la celebración de la carrera y caminata benéfica ¡Anda Corazón!, una iniciativa que llega a su tercera edición con más de 300 inscritos.

Según ha informado la organización, la prueba quiere servir de punto de encuentro para visibilizar la importancia de mantener hábitos de vida saludables, fomentar el ejercicio físico, concienciar sobre las enfermedades cardiacas e impulsar la donación de órganos, que dan una segunda oportunidad y regalan vida a miles de personas cada año.

Precisamente las personas trasplantadas, en lista de espera, profesionales sanitarios y sociosanitarios, familias y personas cercanas a esta realidad conforman la cabeza de esta carrera/caminata, en el Paseo de Las Canteras.

Promovida por la Asociación de Enfermos del Corazón y otros Órganos de las islas Canarias (Asenco), esta tercera edición vuelve a unir deporte, prevención, salud y participación ciudadana en uno de los escenarios más emblemáticos de la capital grancanaria.

¡Anda Corazón! contará con dos modalidades, la 'Carrera 4K' y la 'Caminata 4K Saludable', para así permitir a los participantes, independientemente de su entrenamiento y capacidades físicas, sumarse a esta jornada tanto desde una perspectiva deportiva como desde el disfrute de una caminata saludable junto al mar.

El recorrido tendrá su punto de salida y meta en el Parque del Litoral, en El Rincón, desde donde los participantes avanzarán por el paseo de Las Canteras hasta llegar a la zona de Playa Chica, punto de retorno, para emprender posteriormente el camino de vuelta hasta El Rincón.

Será en este punto donde, además de recibir a los cientos de participantes, se celebrarán actividades complementarias para una mañana completa de deporte y salud.

La salida está prevista para las 10.30 horas del domingo 18 de octubre, aunque la jornada comenzará previamente, a partir de las 9 horas, con la bienvenida de los participantes y a las 10 horas con la inauguración y la apertura de la Feria de la Salud, que acompañará a la actividad deportiva.

Al respecto, el presidente de Asenco, Antonio Francisco Suárez, ha celebrado la llegada de una nueva edición de esta carrera/caminata, que como ha explicado unirá salud y deporte el próximo 18 de octubre.

Se trata, ha dicho, de una carrera y caminata benéfica que "busca la convivencia y la concienciación, compartir y difundir la donación de órganos".

Mientras, la concejala de Deportes del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Carla Campoamor, ha destacado la misma idea, invitando a la ciudadanía a sumarse a una actividad llena de vida.

Aquí, comentó que ¡Anda Corazón! "no busca ni mucho menos la competición, sino concienciar a la población sobre la importancia de la donación de órganos, dentro de la Semana del Corazón".