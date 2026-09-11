Más de 4.200 estudiantes de grado se matriculan en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria para el curso 2026-27

Estudiantes en el Campus de Tafira de la ULPGC - ULPGC

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

Más de 4.200 estudiantes de grado se han matriculado en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) hasta este 11 de septiembre para el curso 2026-27, que comenzó el 9 de septiembre.

El período de matriculación en la ULPGC permanecerá abierto hasta el 15 de octubre, de tal forma que cada semana se realizarán nuevas asignaciones de plazas, a las que podrán seguir optando los estudiantes que aún se encuentren en lista de espera para cursar la titulación que desean, según ha informado la universidad en nota de prensa.

El calendario académico del curso 2026-2027 de la ULPGC se inicia con las clases de las titulaciones de Grado del primer cuatrimestre, que se prolongarán hasta el 22 de diciembre.

Por su parte, la estructura de teleformación de la ULPGC, que imparte los grados y másteres no presenciales, comienza su actividad docente el próximo 14 de septiembre y finalizará el cuatrimestre el 6 de diciembre, para dar paso al período de evaluaciones.

Además las clases de los másteres presenciales comenzarán su primer semestre el 28 de septiembre, y los Programas de Doctorado inician la docencia de sus primeros cursos el 26 de octubre, mientras que los estudiantes de segundo curso en adelante lo harán unos días antes, el 1 de octubre.

La ULPGC, para este nuevo curso académico, oferta para estudiantes de nuevo acceso 4.882 plazas en estudios de Grado (52 titulaciones), de los que 38 grados se imparten de manera presencial en Gran Canaria, dos en Lanzarote y uno en Fuerteventura, así como seis programas de dobles grados. En el caso de la modalidad no presencial se imparten cinco grados, entre ellos, el nuevo de Psicología.

Además la ULPGC oferta 29 másteres, entre ellos destaca la alta demanda en los impulsados en los últimos años, tales como son el de Competencias Digitales Docentes, el Máster en Marketing y Estrategias Digitales, así como el Máster MBA, que inicia su andadura este curso.

ACTO DE APERTURA

En cuanto al acto oficial de apertura del curso académico 2026-2027, se celebrará el 24 de septiembre en el Paraninfo de la ULPGC, a partir de las 11.00 horas, y estará presidido por del presidente de Canarias, Fernando Clavijo, y por el rector de la ULPGC, Lluís Serra.

Este evento, como es habitual, dará comienzo con la lectura de un resumen de la Memoria del Curso Académico 2025-2026. Este año la lección inaugural estará a cargo del catedrático de Medicina de la ULPGC, Luis Peña Quintana, que impartirá la ponencia "Por una infancia feliz: retos y oportunidades".

Además, en el transcurso del acto se entregará la Medalla de la ULPGC a la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Gran Canaria y el acto concluirá con el discurso del rector Lluís Serra y la participación del coro de la ULPGC Schola Cantorum.