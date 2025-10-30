Médicos se concentran en el HUC y exigen que la estabilización culmine como máximo en el primer trimestre de 2026

Concentración de médicos en el HUC para exigir la finalización del proceso de estabilización del SCS - CESM CANARIAS

LA LAGUNA (TENERIFE), 30 (EUROPA PRESS)

El Sindicato Médico ha exigido este jueves que el proceso de estabilización del personal del Servicio Canario de Salud (SCS) finalice este año o como máximo en el primer trimestre de 2026 y que a partir de ahora, haya una OPE anual, basada en los méritos y en la experiencia profesional, reconociendo como fase de oposición la prueba del FSE (MIR) para las especialidades médicas.

Con motivo de una concentración de protesta en el Hospital Universitario de Canarias (HUC) la organización ha lamentado que en las islas siguen "estancados" cuando en muchas comunidades autónomas ya han finalizado el proceso de estabilización o están en su fase final.

"Este retraso injustificable pone en riesgo no solo la estabilidad de miles de trabajadores, sino también la calidad asistencial y el futuro de nuestra sanidad pública. La inacción de la administración está empujando a muchos facultativos a emigrar a otras comunidades autónomas, al sector privado o incluso al extranjero, buscando contratos estables, mejores retribuciones y condiciones laborales dignas", señala el Sindicato Médico en una nota.

En esa línea asegura que "esta situación es insostenible" porque "no se puede construir una sanidad fuerte sobre la precariedad", aparte de que no se trata de problema "meramente administrativo" ya que retrasar la estabilización tiene "consecuencias graves" para Canarias y para España como posible retirada de fondos europeos o posibles sanciones económicas.

Además, entiende que "condena a perpetuar la temporalidad que tanto daño" ha hecho a los profesionales del archipiélago.

Los médicos también solicitan que todos los nuevos contratos sean en régimen de interinidad por plaza vacante, y, cuando no sea posible, que se transformen a plaza vacante por tres años, con el objetivo de reforzar las plantillas, un traslado abierto y permanente que dé movilidad y oportunidades reales a los profesionales y que se retribuya la carrera profesional a la media de las tres mejores comunidades autónomas de España, con inicio en enero de 2026.

"Estas son nuestras líneas rojas. Y si no se cumplen, si la administración continúa mirando hacia otro lado, volveremos a movilizarnos en noviembre, con más fuerza, con más unión y con más convicción que nunca", avisan.