Un menor herido moderado al colisionar su bicicleta con un turismo en Santa Cruz de Tenerife

SANTA CRUZ DE TENERIFE 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un menor herido de carácter moderado al colisionar su bicicleta con un turismo en Sant Cruz de Tenerife, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 de Canarias.

Los hechos se han producido en la tarde de este lunes en la Avenida Las Herpérides de Santa Cruz de Tenerife, lugar hasta el que se trasladó personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) que, al llegar a la zona comprobó, que el menor presentaba traumatismos en miembros inferiores de carácter moderado, por lo que fue trasladado en una ambulancia medicalizada al Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria.

En el lugar del incidente también se personaron agentes de la Policía Local que instruyeron las diligencias correspondientes.