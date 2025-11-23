Metrotenerife comparte con la Generalitat de Catalunya su modelo de gestión y tecnología para el transporte guiado - METROTENERIFE

SANTA CRUZ DE TENERIFE 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

Metrotenerife ha recibido recientemente la visita de representantes de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC), a quienes se les ha acercado en detalle el modelo de gestión, operación y mantenimiento de la red del tranvía de Tenerife, así como su tecnología. La información ha resultado de "gran valor" para el proyecto próximo desarrollo de un proyecto de tren-tram en Tarragona.

De este modo, Pedro Ribeiro, director-gerente de Metrotenerife, y el resto de miembros del Comité de Dirección, han dado la bienvenida a la isla a la delegación de FGC, encabezada por su presidente, Carlos Ruiz Novella, e integrada por los responsables de las áreas técnicas y de dirección, según informa Metrotenerife en una nota.

Asimismo, la sesión técnica se centró en aspectos fundamentales como el modelo institucional, donde se analizó la "eficiente relación" de Metrotenerife con el Cabildo, su estructura financiera pasando de un sistema mixto a uno con capital totalmente público.

EL SISTEMA TECNOLÓGICO

También se abordaron cuestiones relativas a las funciones ejecutivas y corporativas, el diseño operativo del servicio y la coordinación interdepartamental. Y más allá del modelo financiero, FGC también se interesó por las soluciones tecnológicas y de ingeniería desarrolladas por el operador tinerfeño como es el Sistema de Monitorización de Velocidad Embarcado (SIMOVE), la app ten+móvil y la Chaqueta Aislante para Carril.

Tras la sesión de trabajo, la delegación catalana completó el encuentro con una visita guiada a las instalaciones de Metrotenerife y, posteriormente, se realizó un recorrido técnico por la Línea 1 para conocer de primera mano los sistemas de información al usuario, la accesibilidad de la red, la intermodalidad y tecnología aplicada al servicio de tranvía.