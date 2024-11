Monzón niega que la atención en Urgencias del HUC sea "pésima" y avanza un plan de reformas para ganar agilidad

SANTA CRUZ DE TENERIFE 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Sanidad del Gobierno de Canarias, Esther Monzón, ha negado este martes que la atención en el servicio de Urgencias del HUC sea "pésima" y avanzado la puesta en marcha de un plan de reformas y nuevas medidas que permitirá ganar agilidad y calidad en los próximos meses.

En respuesta a una pregunta el Grupo Socialista en la sesión de control del Pleno del Parlamento ha pedido al diputado Miguel Ángel Pérez del Pino que sea "prudente" en sus críticas porque a los pacientes se les está "atendiendo en tiempo y forma" con patologías urgentes de carácter vital.

Ha dicho que la presión asistencial de las últimas semanas ha sido "variable" y en el mes de octubre, por ejemplo, se registraron días con un importante repunte de actividad como el lunes 21, con 275 pacientes atendidos, cifra que no se ha alcanzado en los diez primeros días de noviembre, en los que la media ha sido de 203 personas.

La consejera ha indicado que el HUC está lastrado por una "deficiencia de espacio estructural", y para corregirla, la gerencia ha diseñado un plan de obras de mejora que contempla 12 actuaciones por importe de dos millones de euros.

De estas medidas ya se han puesto en marcha mejoras en las áreas de atención rápida, traumatología, reanimación, pediatría, atención al usuario, admisión, y entrada y salida del servicio y también se van a adecuar las tres salas de observación y se creará una unidad de corta estancia.

Asimismo ha dicho que se procederá a reestructurar algunos circuitos y se incorporarán cambios en el modelo organizativo para que la atención sea "más resolutiva".

Monzón ha señalado que este "problema" del HUC viene "desde hace muchísimos años" y el 'Pacto de las Flores' estuvo cuatro años de Gobierno "donde prácticamente no había actividad asistencial en cirugía porque no se operaba la gente debido al covid y podrían haber aprovechado ese tiempo para hacer esta reforma". "Perdieron la oportunidad, pero Coalición Canaria no la va a perder", ha comentado.

PSOE: LA SITUACIÓN ES "INCONTROLABLE"

Miguel Ángel Pérez del Pino (PSOE) ha incidido en la "saturación" del servicio de Urgencias, que ha pasado de "momentos puntuales del año" a una situación que desde el último año y medio "está incontrolable", con falta de personal facultativo de enfermería, "pacientes hacinados en los pasillos" y escasez de camas disponibles.

Ha advertido de que hay traslados que tardan hasta 28 horas, de que el HUC es uno de los hospitales con más denuncias --según cifras de la asociación El Defensor del Paciente-- y de que el personal sufre "estrés, malestar y agotamiento".

Así, "lo que debiera ser un servicio de atención rápida, se ha convertido en un símbolo de dejadez y de falta de planificación".

El diputado socialista ha tildado de "preocupante" la situación porque, además, en el presupuesto autonómico de 2025 no hay ninguna partida "específica" para mejorar la calidad asistencial en el HUC. "¿Cuál es su receta para mejorar la situación, señora consejera?, ¿enviar los pacientes directamente a la concertada?", se ha preguntado.

Por ello ha pedido a la consejera que "escuche" a los profesionales sanitarios que se manifiestan a las puertas del complejo "y tome medidas inmediatas, con contundencia" porque los pacientes "están recibiendo una atención que es precaria".