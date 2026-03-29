Un motorista y su acompañante heridos al salirse de la vía en la Cruz de Tejeda (Gran Canaria)

Sala operativa del 112 Canarias - 112 CANARIAS

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 29 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un motorista y su acompañante han resultado heridos de diversa consideración al salirse de la vía con su motocicleta en la GC-15, en la rotonda de la Cruz de Tejeda (Gran Canaria), según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 de Canarias.

Los hechos se han producido a las 13.13 horas de este domingo y hasta la zona se trasladó personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC), que al llegar al lugar comprobó que el motorista, de 61 años, presentaba, en el momento inicial de la asistencia, presenta un traumatismo en la clavícula de carácter moderado.

Asimismo asistió a la acompañante, una mujer, que presentaba un traumatismo lumbar de carácter leve. Ambos heridos fueron trasladados en ambulancias al Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín.

En el lugar del incidente también se personaron agentes de la Guardia Civil, que realizaron el atestado correspondiente.