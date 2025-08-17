Motorista en estado grave tras sufrir un accidente de tráfico en la LZ-204, en Haría (Lanzarote)

ARRECIFE (LANZAROTE), 17 (EUROPA PRESS)

Un motorista, de 63 años de edad, ha resultado herido de carácter grave este domingo tras sufrir un accidente de tráfico en LZ-204, zona de Ye, en municipio de Harías, en la isla de Lanzarote, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 1-1-2.

El suceso se produjo sobre las 11:25 horas, cuando la sala operativa del 1-1-2 recibió una alerta comunicando el incidente, por lo que el Cecoes activó de inmediato los recursos de emergencia para intervenir en la zona.

Una vez en el lugar, el personal del Servicio de Urgencias Canario valoró y asistió al afectado, que presentó politraumatismos de carácter grave en el momento inicial de la asistencia. Una vez fue estabilizado, fue trasladado en estado grave en una ambulancia medicalizada al Hospital Doctor José Molina Orosa.

Por su parte, la Guardia Civil realizó el atestado correspondiente.