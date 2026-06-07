Un motorista grave en una colisión frontal con un turismo en la TF-21, a su paso por Vilaflor (Tenerife)

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SANTA CRUZ DE TENERIFE 7 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un hombre, de 73 años, ha resultado herido de gravedad al colisionar frontalmente con un turismo en la TF-21, a la altura del kilómetro 71, en el municipio de Vilaflor (Tenerife), según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 de Canarias.

Los hechos se han producido este sábado en dicho lugar, hasta donde se trasladó personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) que comprobó que el afectado presentaba politraumatismos de carácter grave, y le prestó la asistencia sanitaria inicial hasta la llegada del equipo médico del helicóptero medicalizado, que continuó con su asistencia y estabilización.

Seguidamente trasladaron al herido en el helicóptero del SUC al Hospital Universitario de Canarias.

Asimismo en el lugar del accidente se personaron agentes de la Policía Local y de la Guardia Civil, quien realizó el atestado correspondiente.