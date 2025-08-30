Un motorista resulta herido grave al sufrir una caída en La Oliva (Fuerteventura)

Archivo - Imagen de archivo de una ambulancia del Servicio de Urgencias Canario (SUC) - 1-1-2 CANARIAS - Archivo

PUERTO DEL ROSARIO (FUERTEVENTURA), 30 (EUROPA PRESS)

Un motorista de 44 años resultó herido grave en la tarde de este viernes al sufrir una caída en la vía FV-103, en dirección Caldereta y dentro del municipio de La Oliva (Fuerteventura).

Según informa el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 112, el varón presentó traumatismos de carácter grave, por lo que fue asistido por el Servicio de Urgencias Canario (SUC) y trasladado en una ambulancia medicalizada al Hospital General de Fuerteventura.

Por su parte, Bomberos de La Oliva colaboraron con el personal sanitario mientras que Policía Local y Guardia Civil instruyeron las diligencias correspondientes.