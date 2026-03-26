Muere el empresario Jaime Llorca, vinculado al sector portuario de Las Palmas en pescados y congelados

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

El empresario Jaime Llorca, vinculado al sector portuario de Las Palmas en pescados y congelados, ha fallecido este jueves, motivo por el que desde la Autoridad Portuaria de Las Palmas (APLP) se ha expresado "su más sentido pésame".

En un comunicado, la presidenta de la APLP, Beatriz Calzada, ha resaltado su trayectoria durante estos 40 años desde que fundara su empresa Jaime Llorca S.A., dedicada a la importación, ultracongelación y comercialización de productos marinos, cárnicos, verduras y otros alimentos preparados.

La Autoridad Portuaria de Las Palmas, que ha lamentado "profundamente su pérdida", ha querido poner en valor su contribución al tejido empresarial de todo el archipiélago, así como su visión de comercialización internacional, exportando sus productos a distintos países del mundo.