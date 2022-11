Mujeres sordas de Las Palmas trasladan a Diputación del Común los impedimentos que tienen para acceder a recursos online

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

La adjunta de Igualdad y Violencia de Género de la Diputación del Común, Beatriz Barrera, se ha reunido con miembros de la Asociación de Personas Sordas de la Provincia de Las Palmas (ASORLASPALMAS) para conocer el Proyecto 'MOREIBA', y en este encuentro las mujeres sordas le han trasladado los impedimentos con los que se encuentran para acceder a recursos de Internet relacionados con igualdad o violencia de género.

El proyecto 'MOREIBA', enmarcado en el Programa del Marco Estratégico por la Igualdad Gran Canaria Infinita, tiene como fin concienciar sobre la violencia machista como problema social, potenciar la igualdad de roles o prevenir cualquier forma de discriminación e intolerancia ligada al género y a la discapacidad, entre otros, a través de talleres, conferencias, atención individualizada y desarrollo de grupo de apoyo a mujeres sordas.

En relación con ello, las representantes de ASORLASPALMAS explicaron a la adjunta las dificultades a las que se exponen las mujeres sordas diariamente, apuntando que al tener "dificultades comunicativas, las barreras con las que se encuentran son bastante graves y complejas", según ha informado la Diputación del Común en nota de prensa.

En concreto, han expuesto a Barrera los "impedimentos" que encuentra el colectivo para, por ejemplo, acceder a páginas o recursos por Internet en materia de igualdad y violencia de género. En concreto, matizan que el primer obstáculo es que se encuentran una información "en forma de texto, sin lenguaje de signos o simbologías que ayuden a la mujer sorda a entender el contenido".

Añade que es aquí donde la mujer sorda "tiene la primera dificultad, ya que su formación en lectoescritura no suele ser la misma que la de cualquier otra persona", matizando que la estructura que se utiliza "no es la adecuada para un entendimiento", por lo que cuestiona que si una mujer sorda "no" comprende lo que pone "¿cómo sabe que puedo recurrir al 016 o a otros recursos si sufre violencia de género?".

Las representantes subrayaron la "importancia" de tener el apoyo y colaboración de entidades y movimientos asociativos que entre sus líneas de actuación "más importantes" esté la "lucha por la igualdad de la mujer, como es el caso de la adjunta de Igualdad y Violencia de Género de la Diputación del Común".

Ante esta situación, Barrera ha afirmado que se deben "adaptar todos los vídeos y textos informativos sobre Igualdad y Violencia de Género para que colectivos como este puedan activar servicios de emergencia sin ningún tipo de obstáculos". Además ha agregado que "existen recursos pero no se tiene en cuenta las barreras de comunicación que presentan las mujeres sordas".