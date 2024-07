Murcia ve "decepcionante" la sectorial de Tenerife y rechaza la "imposición" del Gobierno con los menores migrantes

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 11 Jul. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Política Social, Familias e Igualdad de Murcia, Concepción Ruiz, ha dicho este miércoles que la Conferencia Sectorial de Infancia y Juventud celebrada en Tenerife ha sido "decepcionante" porque el Gobierno central ha puesto sobre la mesa una "imposición" con el reparto sobre los menores migrantes no aompañados.

En declaraciones a los periodistas a la salida de la reunión ha precisado que Murcia va a acoger a 16 pero ha dejado claro que su comunidad tiene unas singularidades porque es "puerta de entrada" de la inmigración y ya tiene un campamento instalado en un antiguo hospital naval con capacidad para 700 personas, y de ellos, más de 200 son menores.

"Murcia no dispone de plazas para acoger a más menores y desde luego lo que tiene que hacer el Gobierno es asumir su responsabilidad y poner sobre la mesa otras soluciones que desde luego no sea la imposición y no un acuerdo adoptado en el año 2022 cuando no había un campamento en un antiguo hospital y no llegaban las banderas que están llegando en estos momentos", ha explicado.

Ruiz ha dejado claro que "la solución no se va a lograr distribuyendo y repartiendo, como si esto fuera mercancía, así no se va a lograr, se va a lograr hablando con Europa, se va a lograr habilitando un fondo de contingencia".

En ese sentido, ha lamentado que el Gobierno ha dado muy poco tiempo para conocer el texto de la reforma de extranjería, que se empezó a conocer en la tarde de este martes y ha asegurado que debe haber "igualdad para todos".