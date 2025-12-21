Los Nietos de Sarymanchez abrirán el concurso de murgas del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria - CEDIDO POR AYUNTAMIENTO LPA

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 21 Dic. (EUROPA PRESS) -

La murga Los Nietos de Sarymanchez y la comparsa Yoruba abrirán, respectivamente, los concursos de murgas y comparsas del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria dedicado a 'Las Vegas' que se celebrará del 23 de enero al 1 de marzo de 2026.

Así lo ha informado el Ayuntamiento capitalino tras el sorteo del orden con el que actuarán en los concursos los grupos inscritos en la próxima edición de la fiesta que tuvo lugar en la noche de este sábado.

De esta manera, 18 grupos adultos y cinco infantiles elevarán sus voces para lograr un puesto en el podio y dos serán invitados a dar cuenta de su solvencia, mientras que siete comparsas adultas se medirán con coreografías y cinco grupos infantiles bailarán a modo de exhibición.

El concurso de murgas se celebrará en cuatro fases que serán los días 2, 3, 4 y 5 de febrero. La murga más longeva de las activas, Los Nietos de Kika, será la telonera de la final, el 7 de febrero; y Los Star compartirá sus voces y su trabajo con la afición abriendo la cuarta y se medirá con sus compañeros en la categoría de vestuario.

Tras el sorteo, el resultado es el siguiente: primera fase, lunes 2 de febrero --1º Los Nietos de Sarymanchez, 2º Trabalonas, 3º Gambusinos, 4º Las Crazy Trotas 5º Los Chacho Tú--; segunda fase, martes 3 de febrero --6º Majaderos, 7º Las Quisquillosas, 8º Los Twitty's, 9º Las Despistadas, 10º Los Chancletas--; tercera fase, miércoles 4 de febrero --11º Legañosas, 12º Traviesas, 13º Golisnionas, 14º Los Serenquenquenes); y cuarta fase, jueves 5 de febrero --15º Los Star (solo compiten en vestuario), 16º Lady's Chancletas, 17º Kikirinietas, 18º Los Trapasones y 19º Los Legañosos.

Las murgas infantiles tendrán lugar el sábado 24 de enero con el siguiente orden: 1º Los Chachitos, 2º Los Trapasitos, 3º Los Biznietos de Sarymanchez, 4º Los Nietitos de Kika y 5º Los Legañositos.

El concurso de comparsas adultas será el viernes 6 de febrero: 1º Yoruba, 2º Nasáu, 3º Guaracheros, 4º Kisamba, 5º Cayo Mambí, 6º Baracoa, 7º Chiramay; y para las comparsas infantiles, el domingo 1 de febrero, será: 1º Brisa de Volcán, 2º Rayo de Luna Junior, 3º Yurimagua Junior, 4º Tropicana Infantil y 5º Lianceiros Junior.

Finalemnte para el concurso de disfraces adultos, que será sábado 31 de enero, en categoría individual el orden será: 1º Francisco José Cabrera Santana, 2º Vicente Boned Rivas, 3º Ione López Marrero, 4º Héctor Jesús García Barrera, 5º César Arévalo, 6º Silvia Arbelo González y 7º Kilian León León.

Además, en categoría grupal será: 1º Enseñanzas Artísticas Silvia Barrera, 2º Danza Las Palmas, 3º Las Mamachicho, 4º Kalipso, 5º Salta Conmigo Suleica Borges, 6º Las chicas y chicos U.P., 7º Las jembras de Paco, 8º Escuelas artísticas de Mogán, 9º Los cachorros del Carnaval, 10º World Entertainment School, 11º Amanecer Rociero, 12º Jeanette Dorta Dance Studio, 13º Chiara's Girl's, 14º Infinity Glow, 15º JD Dance Studio, 16º Henko Dance Studio, 17º Uniks, 18º Enseñanzas Artísticas Alexia Rodríguez y 19º ¿Real Gangster? La fábrica de la danza.