La notaria Aránzazu Aznar presenta 'La concordia posible', sobre el papel del notariado en la resolución de confictos

SANTA CRUZ DE TENERIFE 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

La notaria Aránzazu Aznar Ondoño presentará el jueves 22 de octubre, a las 18:30 horas, su libro 'La concordia posible. El notario como copartícipe de la paz social en la nueva cultura de resolución de conflictos', editado por Viral Servicios Editoriales, en el Club Oliver de Santa Cruz de Tenerife.

La presentación correrá a cargo de Mónica García de Yzaguirre, presidenta de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife.

La obra aborda uno de los grandes desafíos del sistema judicial español: la necesidad de encontrar fórmulas eficaces para resolver controversias sin recurrir necesariamente a los tribunales. A partir de su experiencia profesional y de un exhaustivo análisis jurídico, Aznar defiende una nueva cultura de la concordia basada en la negociación, la mediación y la responsabilidad de los ciudadanos en la solución de sus propios desacuerdos.

El punto de partida es la Ley Orgánica 1/2025, de eficiencia del servicio público de Justicia, que introduce cambios sustanciales en los mecanismos de resolución extrajudicial de controversias. La autora considera que esta reforma representa "una oportunidad" para transformar una cultura jurídica excesivamente acostumbrada al litigio y recuperar el valor del acuerdo como expresión de madurez cívica. Sin embargo, el libro no constituye una defensa acrítica de la nueva legislación.

Aznar examina sus fortalezas, identifica algunas de sus limitaciones y formula propuestas concretas para mejorar su aplicación. Entre ellas figuran el perfeccionamiento de los procedimientos de formalización de acuerdos, el aprovechamiento de las herramientas digitales y el establecimiento de mayores garantías jurídicas para quienes participan en estos procesos. Uno de los argumentos centrales de la obra es que la justicia no debe identificarse exclusivamente con la intervención de los jueces.

Existen numerosas controversias que pueden encontrar soluciones más rápidas, satisfactorias y duraderas cuando las propias partes participan activamente en su resolución. En este contexto, la autora reivindica especialmente la función del notariado.

Así, frente a la percepción tradicional del notario como un profesional cuya intervención se limita a dar fe de los acuerdos alcanzados, Aznar destaca su capacidad para prevenir conflictos, facilitar el entendimiento y garantizar que los compromisos adoptados respeten la legalidad y los derechos de los participantes.

SOBRE LA AUTORA

Aránzazu Aznar Ondoño nació en Santa Cruz de Tenerife en 1975 y ejerce como notaria en esta ciudad desde 2009. Es máster en Negociación, Mediación y Resolución Alternativa de Conflictos por la Universidad Carlos III de Madrid y vicepresidenta de la Asociación Notarias de España.

Colabora con diversas instituciones académicas y sociales y ha recibido la Medalla de Honor del Colegio Notarial de las Islas Canarias por su colaboración durante la erupción volcánica de La Palma. Fue presidenta del Club Oliver de Santa Cruz de Tenerife.