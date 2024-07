El nuevo telescopio TST del Observatorio del Teide observa su primera luz

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

El telescopio robótico Transient Survey Telescope (TST) instalado en el Observatorio del Teide del Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC) ha iniciado con éxito sus observaciones científicas. Se trata de un telescopio de 1 metro que permite detectar objetos rápidos y cartografiar el cielo. El TST ha sido construido y gestionado gracias a la colaboración público-privada con financiación canaria.

El Transient Survey Telescope (TST) es un telescopio cuyo espejo primario tiene 1 metro y está preparado para realizar observaciones de seguimiento continuado, lo que se conoce como surveys, para la detección de objetos rápidos y débiles en una gran área del cielo, con un campo de más de 4 grados cuadrados.

Esta nueva instalación científica, ubicada en el Observatorio del Teide del Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC), es un proyecto desarrollado localmente, en colaboración público-privada a través de un acuerdo entre el IAC y la empresa, con sede en Tenerife, Light Bridges, que es la impulsora de este telescopio.

La primera luz de TST, es decir, la primera observación real del mismo, se produjo en la primera semana de julio con resultados satisfactorios tras las pruebas de enfoque, apuntado y seguimiento. Las primeras imágenes de ciencia del TST consistieron en la búsqueda de asteroides con el objetivo de verificar su magnitud límite y la aplicación de algoritmos basados en inteligencia artificial.

El director científico de Light Bridges e investigador afiliado al IAC, Miquel Serra-Ricart, subraya que "el TST se convertirá en un excelente instrumento de ciencia, idóneo para proyectos observacionales que precisen integraciones muy cortas y gran campo sin perder magnitud límite. Con TST se podrán descubrir de forma temprana objetos próximos a la Tierra (más conocidos por su acrónimo en inglés NEO, Near Earth Object), sin olvidar que el gran campo de TST permitirá la detección de eventos transitorios como supernovas o contrapartidas ópticas de destellos de rayos gamma".

El investigador principal del proyecto, Antonio Maudes, indica que "este proyecto de carácter privado está alineado con la Estrategia Española de Ciencia, Tecnología e Innovación 2021-2027. En particular, con él se busca desarrollar vínculos bidireccionales entre ciencia relevante y empresas en Canarias".

Maudes, que es también experto en proyectos de financiación y desarrollo de nuevos modelos de negocio, así como investigador afiliado al IAC, añade que "la investigación ha permitido diseñar mecanismos de incentivos que hacen compatibles las aspiraciones de los astrónomos con los objetivos de diversificación de la economía canaria y la internacionalización de la ciencia española".

El acuerdo entre Light Bridges y el IAC incluye la instalación de la infraestructura telescópica TST, encargándose de su gestión y explotación científica; el abono de los costes correspondientes de los gastos de Servicios Comunes del Observatorio del Teide; y la asignación gratuita al IAC del 25% de los derechos de tiempo de observación generados, como establece el Tratado Internacional de Cooperación en Astrofísica de 1979.

El TST dispone de una cámara QHY411 con sensor sCMOS de 151 Mpíxeles instalada en el foco primario y es el primer telescopio de su clase de gran campo que opera en los Observatorios de Canarias.

El proyecto TST ha contado con la colaboración del Gobierno de Canarias, la Agencia Estatal de Administración Tributaria, el consorcio de la Zona Especial Canaria y el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, así como el apoyo de Cajasiete y la labor de KPMG Asesores y el bufete Four Law, asesor legal del proyecto.

"El TST no habría sido posible sin la confianza de las administraciones públicas y el apoyo de Cajasiete junto a un valiente grupo de inversores canarios, altamente cualificados, que, a riesgo y ventura, han creído en el proyecto desde el inicio", indica Gerardo Morales, administrador de la empresa titular del telescopio, The Restless Few, SL.