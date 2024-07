Odesocan pide una inspección urgente en la residencia de ancianos Ntra. Sra. de la Concepción en Garachico

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

La directora del Observatorio de Derechos Sociales de Canarias (Odesocan), Emma Colao, ha anunciado la presentación a lo largo del día de hoy de un oficio dirigido a la Consejería de Bienestar Social del Gobierno de Canarias donde solicita que se realice, con carácter de urgencia, una inspección al Hospital Residencia de Ancianos Nuestra Señora de la Concepción, en Garachico.

Según ha informado el Observatorio, la petición se basa en que el Centro "no cumple con la ratio exigida de profesionales sanitarios por personas usuarias, lo que repercute en su bienestar y cuidados" y asegura que cuenta "con documentación que verifica que, desde la dirección del Centro, se le ha exigido a las familias autorización para realizar sujeciones a las personas usuarias si fuera necesario, una práctica rechazada por la geriatría y cada vez más en desuso. Se trata de otra consecutiva de la falta de personal".

En la documentación que Odesocan tiene en su poder "se evidencia que, desde la dirección del Centro, se ha propuesto a las familias realizar funciones propias de las auxiliares de geriatría, al verse incapacitadas de cubrir las necesidades de las personas usuarias por el evidente incumplimiento de las ratios del personal". Y, teniendo en cuenta que en el centro se han producido tres brotes de sarna, desde Odesocan ven necesario que se realice una inspección de las condiciones higiénicas de sus instalaciones, así como del aseo a las personas residentes.

El Obervatorio también basa su petición en que "no existe un control de las pertenencias personales de cada residente, a pesar de que sus familiares las entregan perfectamente marcadas con sus datos, por exigencias de la dirección del Centro; una situación que se agrava si se tienen en cuenta los brotes de sarna que han sufrido y que deberían requerir un mayor control sanitario". A su vez, asegura que el Centro "no cuenta con algunos de los servicios acreditados, tales como Fisioterapia o Estimulación Cognitiva, y hay habitaciones donde pernoctan hasta nueve mujeres con patologías muy diversas que imposibilitan una convivencia adecuada, además de no cumplir con las ratios de usuarias establecidas por estancia ni los espacios personales definidos para cada una de ellas".