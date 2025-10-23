Odesocan pide al Parlamento declarar a Canarias como zona tensionada en vivienda ante sus repercusiones sociales

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

La directora de la Fundación Canaria Observatorio de Derechos Sociales de Canarias, Emma Colao, ha defendido este jueves la declaración de Canarias como zona tensionada ante la situación de la vivienda. Así, el organismo ha registrado la petición en la Cámara regional, ante los "datos y motivos suficientes" que existen en Canarias.

En una comparecencia parlamentaria, la dirigente ha abordado el estado del sistema público de servicios sociales y la afectación del derecho a la vivienda sobre la salud de la población canaria. La intervención se realiza tras los resultados obtenidos a partir de un informe en la materia publicado en el mes de agosto.

Entre las principales solicitudes que se registraban se encuentra la extinción de la figura de la vivienda vacacional en toda Canarias y la aprobación de un Plan autonómico de emergencia habitacional y salud mental.

"Les hablaré del derecho a la dignidad, y de cómo perderla en tan solo un momento: Canarias es la segunda comunidad autónoma con peores salarios de todo el Estado. Tenemos la segunda cesta de la compra más cara de todo el Estado. y somos la comunidad autónoma que más norma redacta y más ley incumple", ha señalado.

En ese sentido, Colao ha insistido en las repercusiones sociales en salud mental de la falta de política en servicios sociales y vivienda, haciendo que el archipiélago sea "la cuarta comunidad autónoma en consumo de hipnosedantes", estando por encima de la media en consumo de antidepresivos. "En Canarias, el 38% de la población en este mismo ejercicio, este año, está debatiéndose entre pagar el agua, la luz o el alquiler", ha advertido.

Ha insistido, en general, en lo perjudicado que estaría el sistema de atención en servicios sociales en las islas, donde se tarda "una media de cinco años" en reconocer el derecho a la discapacidad. Y es que Canarias, ha proseguido, está entre las comunidades autónomas que lideran los contratos de trabajo temporal y "no tiene apenas brecha salarial, por una razón": "los salarios son tan bajos que no da para brecha salarial".

El informe de Odesocan en el que se ha basado Colao detalla además la relación entre el incremento del precio del alquiler en las islas y la salud mental de la población, mostrando que "por cada euro que aumentó el precio del alquiler aumentó la prevalencia de trastornos ligados a la salud mental en 0,74 puntos".

ATENCIÓN SOCIOSANITARIA

Además, Colao ha lamentado, asimismo, que hayan pasado ya dos años de la presente legislatura y Canarias siga retrocediendo en derechos, aumentando el "número de personas en segunda lista de espera en dependencia, así como el número de demandantes de plazas sociosanitarias sin tener la posibilidad de vivirla". En definitiva, ha clamado por el derecho real de los usuarios, que no necesitan "un papel" sino un reconocimiento "material".

Ha afeado, asimismo, que por más que se haya defendido la necesidad de "triplicar" el actual presupuesto en Dependencia, el Gobierno persista en sus "trece". En ese sentido, ha asegurado que la Dirección General de Servicios Sociales está utilizando "las subvenciones para pagar servicios que tendría que prestar la propia Dirección General". En ese sentido, ha asegurado que la única dirección que "trabaja" es la de Dependencia.

"La Consejería de Bienestar Social es un transatlántico sin rumbo, sin dirección, sin timón, con un ancla arrastrando. Esto es peligrosísimo porque estamos ante una de las gestiones más aleatorias y arbitrarias que se conozca", ha argumentado la directora de la Fundación.

De este modo, ha afeado el exceso de burocracia en las islas en su respuesta a la emergencia habitacional. De este modo, mientras hay 211.000 viviendas vacías y más de 55.000 viviendas vacacionales, "de lo que se le ocurre hablar a este Parlamento es de la ocupación (ilegal de viviendas)". Mientras tanto, en Canarias, se "entierra a la gente en papeles" a través de un "dolor administrativo" bloqueándola en listas de esperas sucesivas.

En ese sentido, ha indicado Emma Colao, el Observatorio ha registrado en la mesa del Parlamento canario una petición para que se declare conforme a la Ley Estatal de Vivienda, y con carácter urgente, en toda Canarias la zona tensionada. "Solicitamos formalmente que se extinga el permiso de vivienda vacacional en Canarias".

La presidenta de ODESOCAN ha recordado asimismo que el problema de la Vivienda no tiene su raíz en Madrid, sino en Canarias, donde "nos sobra es dinero, pero lo que falta es mano para gestionar".

GRUPOS POLÍTICOS

Desde ASG, Mendoza ha reconocido que ante el problema de acceso a la vivienda y reconocimiento de derechos sociales los medios siguen siendo "limitados" porque "la demanda no deja de aumentar a una velocidad muy alta". De este modo ha defendido el incremento de personal, de una plantilla más estable y de herramientas de gestión "interoperables" que se complementen con protocolos de coordinación que también "actúen de forma preventiva".

Por su parte, Santana (NC-BC) ha reconocido cómo la visibilización de esta realidad denota que "los derechos sociales no son compartimentos estancos, sino vasos comunicantes que, cuando se rompen, rompen también la vida de las personas". Y frente a ella destacó Saavedra (PP), que incidió en los "avances" dados desde el Gobierno, pese a que aún no sean del todo "suficientes". "Apoyamos la labor de Odesocan para fiscalizar, analizar y proponer".

Desde Coalición Canaria, González Alonso ha respondido a la crítica de Colao en relación al retraso en cinco años para conceder un reconocimiento de discapacidad, un procedimiento sobre el que, advierte, ya se "trabaja". "El papel lo aguanta todo, hay demasiada burocracia, eso lo sabemos, pero por eso se está trabajando y hay un nuevo procedimiento que trata de agilizar el reconocimiento de la discapacidad en Canarias", ha advertido.

Por su parte, la diputada socialista Elena Máñez (PSOE) ha agradecido la comparecencia de Colao para reflejar el trabajo que hacen y que "no hace" el Gobierno. "La Consejería tiene un observatorio de servicios sociales, que lo estableció la Ley de Servicios Sociales, pero no sabemos nada, no comparten resultados", ha recordado la socialista, que ha lamentado la "precaridad" en medios entre el personal de las direcciones generales del área.

"Lo que se está haciendo muchas veces, lo que sale adelante, es gratis", ha insistido Máñez, que ha dicho que frente al "triunfalismo" del Ejecutivo en Dependencia, "el sistema se está resquebrajando, porque detrás de todas esas cifras que están anunciando, lo cierto es que cada vez más los derechos son de papel".