La ONCE reparte 228.000 euros en premios en Gran Canaria durante el fin de semana

Archivo - Quiosco de la Once

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 26 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) ha repartido 228.000 euros en premios del Cuponazo, el Súper Once y el Cupón de Fin de Semana de la ONCE en Gran Canaria en los sorteos del 23 y 24 de julio de 2021.

En concreto, Daniel Sarmiento ha repartido 25.000 euros en su puesto de Arucas con el Cuponazo de la ONCE y Sergio Almeida vendió el boleto del Súper Once que dio 3.000 euros en San Bartolomé de Tirajana, ambos en los sorteos del 23 de julio, según informó la organización en nota de prensa.

Finalmente, Sergio Navarro fue el vendedor que repartió 10 cupones de 20.000 euros cada uno, sumando un total de 200.000 euros en premios, con el Cupón del Fin de Semana de la ONCE que ha vendido en Telde y Valsequillo en el sorteo del sábado, 24 de julio.