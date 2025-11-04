La oposición en el Ayuntamiento de Valsequillo (Gran Canaria) registran la moción de censura contra Francisco Atta

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los grupos municipales Asamblea Valsequillera (AV), El Cambio Necesario PSOE-VPL (Grupo Mixto), Plataforma Vecinal Por Valsequillo Tajinaste (Grupo Mixto) y la concejala no adscrita Lucía Melián Alonso, han registrado a primera hora de este martes una moción de censura contra el actual alcalde de Valsequillo de Gran Canaria, Francisco Atta.

En un comunicado conjunto, han indicado que con la misma buscan "iniciar un nuevo tiempo político basado en la responsabilidad, la participación y la buena gestión al servicio del interés general".

De esta manera, la moción, suscrita por siete concejales, lo que representa la mayoría absoluta del Pleno, propone como candidato a la Alcaldía-Presidencia a Juan Carlos Hernández Atta (AV).

La moción de censura se apoya en un acuerdo político de mínimos 2025-2027, que establece las bases de una hoja de ruta centrada en la transparencia, la eficacia y la mejora de los servicios públicos.

Entre las medidas previstas figuran la elaboración urgente de los presupuestos municipales, la estabilización del personal, la modernización administrativa, la implantación de un Plan de Transparencia Municipal y la ejecución de los proyectos estratégicos con financiación externa que siguen pendientes.

Con todo, la sesión plenaria para la votación de la moción de censura se celebrará conforme a lo establecido en el artículo 197 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG), a las 12.00 horas del décimo día hábil posterior a su registro, esto es del 18 de noviembre en el Salón de Plenos.

"ACTUAR CON RESPONSABILIDAD"

En este sentido, los firmantes de la moción de censura ha señalado que "el estado en que se encuentra el municipio exige actuar con responsabilidad y determinación, pensando exclusivamente en el bienestar colectivo".

Al respecto, Juan Carlos Hernández Atta ha declarado que "la situación que vive Valsequillo es insostenible". "Servicios esenciales en precario, devoluciones millonarias de subvenciones, obras estratégicas paralizadas durante años, el municipio más moroso de Canarias", apuntó.

"Lo fácil --continuó-- sería dejar que el municipio siguiera en caída libre con este gobierno hasta las elecciones. Pero aquí no estamos para hacer lo fácil. Estamos para hacer lo que toca, porque Valsequillo nos duele".

Por su parte, Víctor Navarro Delgado (El Cambio Necesario PSOE-VPL) ha señalado que "esta moción no nace de la confrontación, sino de la convicción de que Valsequillo necesita un cambio responsable y constructivo".

"Queremos devolver a nuestro pueblo la ilusión, la confianza y la estabilidad perdida debido a la lamentable situación en la que se encuentra Valsequillo por la gestión del actual grupo de gobierno", incidió.

Desde la Plataforma Vecinal Por Valsequillo Tajinaste, su portavoz Ibán Medina Pérez destacó que "vamos a recuperar la escucha real a los vecinos. Nuestra prioridad es darle un rumbo hacia el avance y la prosperidad a Valsequillo".

Finalmente, la concejala Lucía Melián Alonso, no adscrita, subrayó "cuando dejé el grupo de gobierno mi intención no fue promover una moción de censura, sino expresar la necesidad de un cambio ante una gestión que se ha ido alejando de la gente".

"Pero ha sido imposible --aseveró--. Por eso debemos recuperar la cercanía y la confianza en la institución más próxima a los vecinos y vecinas".