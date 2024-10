Pablo Rodríguez da por hecho que el cierre del anillo insular por el oeste en Tenerife no culminará en marzo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Obras Públicas del Gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez, ha dado por hecho este jueves que el tramo del cierre del anillo insular entre El Tanque y Santiago del Teide no estará finalizado en marzo, como se prevía inicialmente.

"Evidentemente en marzo de 2025 seguro que no va a estar finalizada la obra, pero lo que se contempla es que en esta legislatura esté finalizada", ha señalado en comisión parlamentaria en respuesta a una pregunta de Vox.

El consejero ha informado también de que a la UTE formada por OHL, Excavaciones Bahíllo y Asfaltos Bahíllo, que no resultó adjudicataria de la obra y recurrió en la vía contencioso-administrativa, hay que abonarle una indemnización en concepto de lucro cesante, y ese dinero se va a obtener de los fondos del convenio de carreteras.

Rodríguez ha reconocido el "varapalo judicial" al Gobierno --la adjudicación la realizó el Pacto de las Flores-- pero al mismo tiempo ha valorado el "esfuerzo" por lograr seguridad jurídica y que no se parasen las obras a cargo de la actual adjudicataria, FCC, El Silbo y Syocsa-Inarsa, que además ha realizado "avances importantes".

El consejero ha revelado que se ha alcanzado un principio de acuerdo con la UTE para cubrir el lucro cesante y los gastos en que incurrieron para presentar la oferta, algo que "no es nuevo" y lo determina la ley, por más que los contratistas siempre tengan "pretensiones mayores".

"Lo justo es decir lo justo y no más de lo justo, y lo que he dicho no es que no tengan derecho a cobrar, que lo tienen, ni que no estén las indemnizaciones, para eso lo que he dicho es que esos fondos se detraen de la bolsa completa de los 1.473 millones de euros del convenio de carreteras", ha indicado, subrayando que habrá menos licitación de carreteras en las islas por este motivo.

Paula Jover (Vox) ha reclamado al consejero "aclaraciones" en torno al "sobrecoste" del proyecto, tanto por la nueva adjudicación como gastos "adicionales" derivados de sentencias judiciales, y "dejando atrás las declaraciones genéricas".

El presupuesto global de la obra, que incluye la construcción del túnel de Erjos, el más largo de Canarias, asciende a más de 263 millones para crear un tramo de algo más de 11 kilómetros que conecta El Tanque con Santiago del Teide.

Desde el Gobierno calculan un uso diario de más de 17.000 vehículos y la reducción de unos 20 minutos de trayecto.