El Pacto Canario por la Migración insta a Gobierno central y PP a sentarse para dar respuesta a los menores inmigrantes

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 26 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Pacto Canario por la Migración, en el que se encuentra el Gobierno de Canarias y los partidos representados en el Parlamento autonómico, han instado este viernes a la búsqueda de puntos de encuentros y de acuerdos entre el Gobierno de España y el Partido Popular (PP) para que se siente y se puede alcanzar un acuerdo de mínimos que permita dar una respuesta de manera inmediata a los menores inmigrantes no acompañados que se encuentran tutelados en el archipiélago, y que superan los 5.600 niños

Los integrantes del pacto se han reunido en un encuentro convocado después de todos los acontecimientos de este semana, en la que la tramitación de la modificación de la Ley de Extranjería no salió adelante en el Congreso de los Diputados debido al rechazo del PP y Junts.

En declaraciones a los periodistas, el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha agradecido a los portavoces parlamentarios y a los grupos firmantes de este acuerdo --todos excepto Vox-- que sigan apostando por el diálogo y la negociación en busca de un acuerdo para dar una "respuesta urgente" a los niños que se encuentran en las islas.

"Canarias sigue unida reclamando una solución urgente", apuntilló para agregar que en los próximos días será necesario 22intensificar todos los esfuerzos para que esos encuentros se produzcan, para que se produzcan con el sosiego y con la voluntad" de ambas partes y alcanzar un acuerdo que dé respuesta "a lo más importante, que son los niños y las niñas".

En este sentido, Clavijo mantiene su optimismo respecto a que la vía de la negociación se imponga y permita un acuerdo en los próximos días con el objetivo de que el último Consejo de Ministros, antes de las vacaciones veraniegas, previsto para el próximo martes, 31 de julio, apruebe un decreto ley que entraría en vigor desde su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

La hoja de ruta que este viernes se ha vuelto a refrendar reclama el cambio vía decreto ley del artículo 35 de la Ley de Extranjería para lograr una distribución obligatoria de los menores migrantes entre todas las regiones cuando una comunidad autónoma supere el 150 por ciento de su capacidad. En el caso de Canarias, sería a partir de los 3.000 menores, si bien actualmente acoge más de 5.600 menores migrantes no acompañados.

Además el presidente del Ejecutivo canario subrayó que "cuando se quiere, se puede" como se demostró con la negociación del Consejo General del Poder Judicial, de ahí que matizó que si se genera entre todos el clima "adecuado, ese acuerdo va a llegar", a pesar de que admite que "hay enfrentamiento", "hay crispación", pero insistió en que "no" se puede "tirar la toalla", ni resignarse a que "sufran los niños y las niñas, a vulnerar sus derechos y a que se deje a Canarias sola".

En el encuentro celebrado en la sede de Presidencia del Gobierno de Canarias, en Las Palmas de Gran Canaria, también han estado presente la consejera regional de Derechos Sociales, Candelaria Delgado; el consejero autonómico de Educación, Poli Díaz; y el viceconsejero de la Presidencia del Gobierno canario, Alfonso Cabello.

Por parte de los grupos parlamentarios han participado Sebastián Franquis (PSOE), José Miguel Barragán (CC), Luz Reverón (PP), Luis Campos, Jesús Ramón Chinea (ASG) y Raúl Acosta (AHI). El portavoz en la Cámara autonómica de Vox, Nicasio Galván, no pudo acudir al encuentro.

El portavoz de Coalición Canaria (CC), José Miguel Barragán, ha incidido en la necesidad de que PSOE y PP se "den una oportunidad" para alcanzar un acuerdo para que el decreto ley sea una realidad porque para Canarias sería "muy importante", y desde la formación nacionalista se considera que "muchos" de los puntos que el Partido Popular reclama "podrían ser asumibles" si se garantiza su apoyo al decreto ley.

EL PSOE SE COMPROMETE

Por su parte, el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Sebastián Franquis, ha asegurado a el encuentro del Pacto por la Migración que el Ejecutivo central "está dispuesto a elevar al Real Decreto-Ley la proposición de ley que se registró en el Congreso lógicamente si se cuenta con el apoyo del PP".

Franquis ha señalado que esto lo había dicho semanas atrás y ahora lo que esperan es que el Partido Popular "aclare su posición respecto a este asunto, no se puede tener un discurso en Canarias y otro discurso absolutamente contrario cuando se tenga que votar en el Congreso", ha criticado.

Además indicó que lo que reclama el PP "ya está" porque la convocatoria de la Conferencia de Presidentes "se dijo además que se convocaría este mes de julio para celebrarla en el mes de septiembre", cuestión que dijo "lo sabe el Partido Popular, se ha hecho por escrito", así como se sabe que habrá financiación, aunque "lógicamente hay que buscar una financiación y que se tiene que hacer en los términos de los acuerdos que se han establecido en la propia conferencia sectorial de las comunidades autónomas".

"Esos asuntos están más que hablados y concretados, y que además el Partido Popular lo sabe y lo conoce por escrito", apuntilló.

Al respecto, la diputada del Grupo del Partido Popular, Luz Reverón, subrayó que su partido "siempre" ha dicho que se van a sentar a negociar y que apoyarán la iniciativa legislativa que "se decida" si se tienen en cuenta las medidas que solicitan, aunque admitió que "no" confía en el PSOE porque este martes el PP le pidió "tiempo", "un par de días para sentarse a negociar y ver todos los puntos" que consideraban que eran necesarios porque no se trata de un tema de Canarias, sino de "todo el territorio español", sin embargo lamentó que no fue así.

Finlamente, Luis Campos, de NC, ha advertido que su formación es "el último incumplimiento" que va a aceptar, mientras que desde ASG y el Grupo Mixto han instado a alcanzar un acuerdo entre Gobierno central y oposición para que se dé una solución a la situación que vive Canarias.