La Palma acoge esta semana su Salón Profesional de Vinos, que reunirá a un centenar de participantes del sector

SANTA CRUZ DE LA PALMA 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Salón Profesional Vinos de La Palma se convertirá los 4 y 5 de noviembre un foro de encuentro del sector vitivinícola insular con un evento de promoción de las producciones de la DOP La Palma, así como dos jornadas de ponencias donde se abordarán las características distintivas de estas elaboraciones como factor diferenciador para impulsar su comercialización, sobre todo en mercados internacionales.

En el marco de esta iniciativa, que organizan el Gobierno de Canarias a través de Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria (ICCA) y el Cabildo de La Palma, en colaboración con el Consejo Regulador la DOP La Palma y Fundación Cajacanarias, un total de 15 bodegas estarán presentes el próximo martes, 4 de noviembre, de 10 a 17 horas, en el evento que congregará en la Casa Salazar de Santa Cruz de La Palma a profesionales en un espacio donde intercambiar conocimientos y acceder a nuevas oportunidades de negocio, según ha informado el Gobierno regional en una nota.

La iniciativa se enmarca en las políticas de promoción y apoyo a la comercialización interior y exterior de los productos agroalimentarios de calidad diferenciada, según resalta el Ejecutivo canario. Así, la cita aspira a generar una oportunidad para que los agentes de sector exploren las producciones elaboradas bajo el sello de calidad "DOP La Palma" y establezan nuevos contactos comerciales.

El presidente insular, Sergio Rodríguez, ha señalado cómo se pretenderá "aportar la visión de personas expertas, que expondrán aspectos precisos en el conocimiento de uno de los productos más importantes de nuestra gastronomía". El Salón del Vino supone, así, "una oportunidad para que las bodegas muestren sus productos, ya sea vinos o enoturismo, en un trato directo con profesionales del sector", ha añadido el presidente.

El ciclo de ponencias que tendrá lugar el martes 4 y miércoles 5, en horario de 17 a 18 horas, en el Espacio Cultural Cajacanarias, estará abierto a todas las personas interesadas en asistir y constará de intervenciones de especialistas regionales, nacionales e internacionales.

SOBRE LAS JORNADAS

El técnico de Promoción Exterior de Proexca, Javier Lugo, abrirá la jornada con una intervención sobre las herramientas de internacionalización que se ofrecen desde el Gobierno de Canarias a las bodegas del Archipiélago. A continuación, el director del Comité National des Interprofessions des Vins (CNIV), Didier Delzescaux, aportará una visión actual sobre la situación actual del sector vitivinícola en Francia mientras que, seguidamente, la investigadora de la Universidad de Tarragona, María Francesca Fort, cerrará la sesión del martes con una ponencia sobre las malvasías de Fuencaliente.

La jornada del miércoles arrancará con el director editorial de la Guía Peñín, Javier Luengo, con una intervención sobre las oportunidades de los vinos canarios, antes de dar paso al fundador de la consultora Thinks Outside the Bottle (TOB), Jorge Navarro, para referirse al valor de la identidad de territorios singulares como La Palma en el ámbito de las estrategias de marca. Finalmente, la investigadora María Francesca Fort volverá a intervenir en en esta segunda sesión, en este caso para abordar la biodiversidad de la vid en La Palma.