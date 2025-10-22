Las Palmas de Gran Canaria abre el plazo para solicitar una cabaña de madera en el Mercado de Navidad

Mercado de Navidad de Las Palmas de Gran Canaria - AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha abierto el plazo para solicitar una cabaña de madera en el Mercado de Navidad, que ocupará la trasera del parque Santa Catalina del 4 de diciembre al 5 de enero de 2026.

De este modo, los interesados podrán presentar la solicitud cumplimentando el formulario de inscripción que se encuentra alojado en lpacultura.com, web donde también se pueden consultar las bases en el apartado de 'Descargas' instalado a pie de página. El plazo estará abierto hasta el próximo 31 de octubre.

Las casetas de cabaña, al igual que en 2024, estarán ubicadas en la plaza de Canarias y deberán ofertar un variado catálogo de productos entre los que se encuentran regalos, juguetería, decoración, plantas y elementos florales, libros, música, bisutería, ropa, complementos, cosmética o repostería, entre otros.