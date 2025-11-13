Las Palmas de Gran Canaria "no" registra incidencias "relevantes" al paso de la borrasca 'Claudia'

Carretera Manuel Lois, en Las Palmas de Gran Canaria - AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, que mantiene activo el Plan de Emergencias Municipal (PEMULPA) hasta la finalización de la alerta por el Fenómeno Meteorológico Adverso (FMA) provocado por la borrasca 'Claudia', ha informado que el paso de la misma "no" ha dejado incidencias "relevantes" durante la madrugada de este jueves.

Al respecto, el concejal de Seguridad de Las Palmas de Gran Canaria, Josué Íñiguez, ha indicado que "todos" los dispositivos de seguridad y emergencias han estado preparados para la llegada de la borrasca a la ciudad, si bien tras una noche de lluvias "no se han registrado incidencias destacables".

Añadió, según ha informado el ayuntamiento capitalino en nota de prensa, que tras la revisión de los puntos "más sensibles" de la ciudad a primera hora de este jueves, "no se ha detectado ningún incidente".

De todos modos, indicó que la sala CECOPAL, el órgano de coordinación de emergencia del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, "se mantiene activo hasta el pase definitivo y que decaigan las alertas, tanto por lluvia como por viento".

Los servicios municipales de Seguridad y Emergencias y el personal de Limpieza, así como de la empresa de aguas EMALSA, han recorrido a primera hora de este jueves los principales puntos sensibles de la ciudad, entre ellos, la zonas de Miller, Mata, San Telmo, Luis Doreste Silva, Juan XIII, Avenida Marítima, Belén María, Julio Luengo, túnel de La Ballena, Los Alisios, Pedro Hidalgo, barrio marinero de San Cristóbal y túnel de San José, sin detectar incidencias ni acumulaciones de agua "significativas".

Por su parte, el Servicio Municipal de Limpieza, que mantiene activo un dispositivo con 80 efectivos, ha realizado inspecciones oculares en los puntos donde habitualmente se registran arrastres o acumulaciones, confirmando también la "ausencia de problemas".

En este sentido, las zonas inspeccionadas han sido la carretera a Manuel Lois, Barranquillo de Don Zoilo, camino Viejo al Cardón, Urbanización Reina Mercedes y Paseo de Chil. Aquí el balance de Limpieza ha confirmado que "no hay cúmulos de escorrentías y únicamente" se han localizado charcos en zonas bajas debido a los desniveles.

Por su parte, la empresa EMALSA ha realizado actuaciones preventivas y comprobaciones en el barrio marinero de San Cristóbal, sin registrar incidencias.

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha querido agradecer su colaboración a la ciudadanía y recuerda que, aunque la situación meteorológica tiende a la normalidad, se recomienda mantener la precaución en la vía pública mientras persistan condiciones de humedad en el pavimento.

También recuerda a la población que tiene a su disposición los canales de comunicación del ayuntamiento para informarse de la evolución del FMA y el teléfono 112 para situaciones de emergencia.