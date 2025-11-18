Paralizado el desahucio de una familia de Ingenio (Gran Canaria) para buscar una alternativa habitacional

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Plaza Número 6 de la Sección Civil del Tribunal de Instancia de Telde (Gran Canaria) ha ordenado la paralización del desahucio de una familia del municipio de Ingenio previsto para este miércoles con el objetivo de que se pueda buscar una alternativa habitacional.

Así lo ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), que agrega que se trata de una decisión adoptada a petición de la dirección legal de los afectados.

De esta manera, la Justicia ha estimado la solicitud de la familia de suspender el lanzamiento, derivado de un procedimiento de ejecución hipotecaria iniciado en 2019, en tanto la empresa pública Viviendas Sociales e Infraestructuras de Canarias S.A.U. (Visocan) finaliza su labor de búsqueda de una alternativa habitacional.

Al mismo tiempo, los afectados, en paralelo, intentan negociar un alquiler social con la empresa adjudicataria de la vivienda.

En concreto, se ha dado un plazo de cinco días a Visocan para que informe de los trámites y del periodo aproximado que necesita para encontrar una alternativa habitacional a la familia y, al mismo tiempo, a la parte titular inmueble, por si estuviera dispuesta a negociar un alquiler social.

Por último, una vez que se obtengan ambas respuestas la Plaza deberá decidir si poner una nueva fecha al lanzamiento o dar el visto bueno a un acuerdo de alternativa habitacional.