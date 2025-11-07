El Parlamento de Canarias entrega la bandera autonómica al Casino de La Laguna

La presidenta del Parlamento de Canarias, Astrid Pérez (c), en la entrega de la bandera de Canarias al Casino de La Laguna - PARLAMENTO DE CANARIAS

SANTA CRUZ DE TENERIFE 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Parlamento de Canarias, Astrid Pérez, ha entregado la bandera de la Comunidad Autónoma de Canarias al Casino de La Laguna.

El acto tuvo lugar en la sede del Parlamento, donde recibió el emblema el presidente de la entidad, José Honorio Pérez González, acompañado por varios miembros de la Junta Directiva.

La bandera autonómica se colocará en el salón noble del Casino, junto a las enseñas del municipio de La Laguna, de la isla de Tenerife y de España, previamente entregadas por otras instituciones.

Fundado el 22 de abril de 1899, el Casino de La Laguna cuenta con una larga trayectoria al servicio de la vida cultural, social y recreativa del municipio.

La entidad ostenta las Medallas de Oro de San Cristóbal de La Laguna y de Tenerife, distinciones que reconocen su destacada aportación a la sociedad tinerfeña.