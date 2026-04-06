El paro sube en 843 personas en Canarias en marzo, hasta alcanzar los 146.499 desempleados

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LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

El paro registrado en las oficinas de los servicios públicos de empleo en Canarias ha subido en 843 personas en marzo en relación al mes anterior (+0,6%), hasta situarse en los 146.499 desempleados, según datos publicados por el Ministerio de Trabajo y Economía Social.

Este número total de desempleados es la cifra más baja en un mes de marzo desde 2007. Desde el inicio de la serie histórica comparable, en 1996, el paro ha subido en marzo la mayoría de veces en Canarias (16 veces), mientras que ha bajado en 10 ocasiones, siendo el repunte del último mes la menor subida desde 2013.

En el último año el desempleo acumula un descenso de 10.929 parados, lo que supone un 6,9% menos.

Por sectores, el paro bajó en Construcción, 56 menos (-0,47%), mientras que se incrementó en Servicios, 465 más (+0,4%); Sin empleo anterior, 309 más (+2,93%); Industria, 95 más (+1,83%); Agricultura, 30 más (+1,31%)

Al cierre del mes, los sectores con más parados son Servicios (116.072), Construcción (11.974), mientras que los sectores con menos desempleados son Agricultura (2.324), Industria (5.278), Sin empleo anterior (10.851).

En cuanto a sexos, de los 146.499 desempleados registrados en marzo, 83.827 fueron mujeres, 78 más (+0,1%), y 62.672 hombres, lo que supone un aumento de 765 en el número de desempleados respecto al mes anterior (+1,2%).

En marzo, el paro entre los jóvenes menores de 25 años aumentó con 605 parados más que a cierre del pasado mes (+7,7%), mientras que el paro de las personas con 25 años y más se incrementó en 238 desempleados (+0,17%).

El paro subió en todas las provincias, siendo las mayores subidas en Santa Cruz de Tenerife(+514), Las Palmas(+329); mientras que Canarias (+843), Madrid (+342) y País Vasco (+179) fueron las comunidades en donde más creció el número de desempleados, mientras que Andalucía Cataluña y Comunitat Valenciana en donde menos, con retrocesos de 8.836, 3.777 y un 2.467, respectivamente.

CONTRATACIÓN

En marzo se registraron 59.639 contratos en Canarias, un 1,3% más que en el mismo mes del año anterior. De todos ellos, 27.313 fueron contratos indefinidos, cifra un 12% superior a la de marzo del año anterior y 32.326 temporales (un 6,2% menos).

Del número de contratos registrados en marzo, el 54,2% fue temporal (frente a un 56,78% del mes anterior) y un 45,8%, indefinidos (el mes precedente fue un 43,22%).

Contenido multimedia:

Gráficos de de paro registrado

Url de descarga: https://www.epdata.es/datos/paro-registrado-datos-graficos/3...