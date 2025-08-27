'Peces borrosos' y 'Libros cruzados' abren las coproducciones de la nueva temporada en Auditorio de Tenerife

Presentación de la nuevas corproducciones de Auditorio de Tenerife - MIGUEL BARRETO

SANTA CRUZ DE TENERIFE 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Auditorio de Tenerife ha acogido este miércoles la presentación de las dos primeras coproducciones de las siete que tiene programadas para la temporada 2025-2026 de artes escénicas, que se suman al total de 30 propuestas nuevas: seis de ópera, 4 encargos musicales y 13 procesos de investigación.

Los detalles fueron ofrecidos por el consejero insular de Cultura, José Carlos Acha; el director artístico del Auditorio de Tenerife, José Luis Rivero; la codirectora y coreógrafa de la producción de danza 'Peces borrosos', Carmen Fumero, y el director de la producción teatral Libros cruzados, Severiano García.

El consejero adelantó que "Peces borrosos se estrena los días 6 y 7 de septiembre a las 19.30 horas en la Sala Sinfónica, y la obra de teatro 'Libros cruzados', aunque vive su puesta de largo los días 5 y 6 en Tacoronte, tendrá ocho funciones en La Salita en el mes de octubre".

José Carlos Acha, quien informó de que las entradas para ambas propuestas ya se encuentran a la venta, alabó "el trabajo del equipo del Auditorio de Tenerife, que hace posible que se lleve a cabo una programación de este calibre y de forma seguida o incluso simultáneamente".

José Luis Rivero explicó que "coproducir tiene que ver con movilizar ideas y creatividad, pero también con el desarrollo artístico del talento, con empleabilidad, con recursos técnicos, personas y no solo económicos".

El director artístico del Auditorio recordó que "esta casa nació con ese espíritu, talento que se une para realizar una creación para el mundo".

Rivero destacó el trabajo en red con instituciones culturales nacionales e internacionales, que hacen posible estas coproducciones. "Estamos orgullosos de estos 22 años de trabajo", sentenció.

'Peces borrosos', con la que Auditorio de Tenerife abre la temporada, es una producción propia con Ritmos del Mundo Asociación, con la colaboración del Chang Dance Studio, Centro Coreográfico Canal, la Compañía Nacional de Danza y el Centro Cultural Eduardo Úrculo. Encabeza el proyecto la bailarina y coreógrafa tinerfeña Carmen Fumero y la compañía taiwanesa Chang Dance Theatre.

Carmen Fumero asegura que "es un placer que Auditorio de Tenerife, un referente nacional, haya sentado las bases de este proyecto, que es una gran celebración que tiene lugar en el décimo aniversario de la compañía".

Para la creadora, "se trata de una comunión entre dos islas, Taiwán y Tenerife, dando lugar a un vínculo personal y cultural que supone una gran inspiración".

Fumero adelantó algunos de los conceptos de este espectáculo: "Hablamos del encuentro, de los límites y las fronteras, y del océano que nos separa y une".

Interpretan esta pieza la bailarina canaria Premio Nacional de Danza Dácil González, los hermanos Chien-Hao Chang, Chien-Chih Chang y Ho-Chien Chang, la propia Fumero y Miguel Zomas, quien cofirma la dirección artística.

La composición musical es de Iván Cebrián, mientras que el diseño de iluminación es de Alfredo Díez y el de vestuario, de Yaiza Pinillos.

'Libros cruzados', de Delirium Teatro, es un texto del dramaturgo canario Antonio Tabares que pone en escena la compañía tinerfeña bajo la dirección de Severiano García.

PROGRAMA 40 DELIRIOS

Este estreno se enmarca en el programa 40 Delirios, que se está desarrollando con motivo de las cuatro décadas de trayectoria de la compañía.

Severiano García aseguró que "40 Delirios, con la obra, el libro, la exposición y el documental, es posible gracias al apoyo no solo económico, sino de constante acompañamiento, del Auditorio de Tenerife".

Sobre la obra, reconoció que "es un proyecto ambicioso con 20 personas en el equipo creativo, 12 de ellas intérpretes, un número inusual en las producciones canarias".

En esa línea, reconoció tener "las emociones a flor de piel" y trajo a colación una impresión del actor Pedro Mari Sánchez, quien, tras verla en un ensayo cerrado, aseguró que se trataba de "un milagro".

Los actores que participarán en esta representación son Soraya González del Rosario, Joche Rubio, Maday Méndez, Silvia Criado, Abel Moral, Carmen Cabeza, Vicente Ayala, Joel Morales, Dani Sanginés, Mabel Quintero, Delia Hernández e Ignacio de la Lastra. La dirección corre a cargo de Severiano García y el director musical y compositor es Julio Tejera.

Las entradas para estos dos espectáculos ya se pueden adquirir en la página web www.auditoriodetenerife.com y a partir del 1 de septiembre en la taquilla de lunes a viernes de 10.00 a 17.00 horas y sábados de 10.00 a 14.00 horas y de forma telefónica, llamando al 902 317 327 en el mismo horario.