Peña dice que CIUCA se incorpora a Primero Canarias para sumar, sin pedir nada y manteniendo su independencia en Telde

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Telde (Gran Canaria), Juan Antonio Peña, ha afirmado que su formación Ciudadanos por el Cambio (CIUCA), ha decidido unirse a Municipalistas Primero Canarias con el objetivo de sumar a la iniciativa, sin pedir nada a cambio y manteniendo su independencia en la ciudad.

Así lo ha dicho este miércoles durante un encuentro con los medios de comunicación para informar de la incorporación de su partido al proyecto político que impulsan el alcalde Gáldar, Teodoro Sosa, y el alcalde de Agüimes, Óscar Hernández.

"A poco les coge por sorpresa. Ha sido un proceso natural y, si miramos el origen de CIUCA, nosotros ya hacíamos ese llamamiento a la unidad. Existen muchísimas formaciones políticas en los municipios, grandes o pequeñas, con o sin representación, que tenían esa sed de unión. Yo creo que es lo que dice la ciudadanía: ¿Por qué no se unen todos para defender lo nuestro?", manifestó.

Peña hizo especial hincapié en que ese es el mensaje claro que está en la calle porque la gente no entiende ni de conflictos ni de debate, indicando que incluso votantes suyos en Telde decían que confiaban en Ciudadanos por el Cambio y buscaban recomendación para hallar un equivalente al partido en las elecciones insulares, autonómicas, nacionales o europeas.

"Ahora --continuó-- por fin podemos recomendar y decir a compañeros y compañeras que nosotros nos integramos en este proyecto común", para incidir en que cuando nació Primero Canarias dijo que iban a tener su apoyo para un proyecto que nace desde la calle.

El primer edil de Telde apuntó de igual modo que CIUCA no pude "absolutamente nada" a cambio de incorporarse en el proyecto político, sólo "formar parte de la historia de este movimiento".

"Nosotros no vamos a pedir nada absolutamente. Vamos a seguir manteniendo nuestra independencia en Telde, en la ciudad, sin imposiciones, que eso también es una ventaja porque no vamos a depender de una central en Madrid que nos diga qué, cómo, cuándo, con quién pactar o cómo tienen que configurarse las listas electorales", concluyó.