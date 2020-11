Pestana rechaza el ultimátum para desalojar migrantes de hoteles y ve "mejor" esa imagen exterior que la de Arguineguín

El delegado del Gobierno admite que se enteró por un vídeo del desalojo de Arguineguín y espera por la investigación del Ministerio del Interior

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana, ha rechazado este viernes el ultimátum realizado por los ayuntamientos de Mogán, San Bartolomé de Tirajana y la Confederación Canaria de Empresarios para desalojar a los migrantes de los hoteles antes del 31 de diciembre.

"Veremos si antes del 31 de diciembre, en teoría, eso podría ser, pero en una situación de crisis, el ultimátum no me parece razonable", ha señalado en una entrevista concedida a 'Cope Canarias' y recogida por Europa Press en la que puntualiza que esa imagen "es mejor" que la de los migrantes hacinados en el muelle de Arguineguín.

Pestana ha reiterado que el alojamiento de migrantes en complejos turísticos, unos 6.000, es una medida "temporal" y de hecho, desde el Gobierno central se están habilitando varios espacios para tener nuevas alternativas.

"Alguno ya está bastante avanzado y esperamos tenerlo disponible en pocos días", ha apuntado, medidas con las que se va a ir "generando confianza", con el fin de que algo menos de un mes toda la red anunciada por el Estado para albergar unos 7.000 migrantes pueda estar disponible.

"Hay instalaciones de alta capacidad con carpas ya adquiridas a través de Cruz Roja y vamos a ver hasta donde podemos llegar", ha señalado, destacando que se trabaja "a tope" en la zona de Barranco Seco (Gran Canaria) y Las Canteras y Las Raíces, en Tenerife.

El delegado ha criticado también los "discursos" que achacan a la inmigración la falta de turistas en Canarias, cuando se debe a la pandemia y las restricciones impuestas en los mercados emisores y no cree que haya encaje jurídico en el anuncio del Ayuntamiento de Mogán de sancionar a los hoteles que acojan migrantes al ser una actividad no turística.

Asimismo, ha comentado que si la evolución de llegadas de migrantes va bajando, habrá "un respiro", pues este año, con casi 20.000 personas, multiplica por diez la cifra del año pasado y es el segundo de más llegadas de la historia tras 2006, con el agravante de que "la pandemia lo complica muchísimo" debido al cierre de fronteras, las pruebas médicas que hay que hacer a la llegada y los protocolos.

Sobre el desalojo de los 227 migrantes del muelle de Arguineguín, ha apuntado hay una investigación abierta por el Ministerio, pero no oculta las "circunstancias" en las que se produjo, con un "número importante" de migrantes en el muelle con "riesgo para las personas".

Ha señalado que esas personas están en libertad a las 72 horas de su acogida y si tienen PCR negativa, por lo que "pueden salir" del muelle, especialmente "si tienen condiciones" para hacerlo, y reconocido que ningún nadie le comunicó la medida. "Esto no se me había planteado, me entero cuando me mandan un vídeo", ha señalado.

Sobre la situación actual del muelle de Arguineguín ha comentado que "se va controlando poco a poco" y ya "hay menos personas" y "la idea" es cerrarlo o dejarlo, a lo sumo, para realizar el triaje sanitario en las llegadas.

"SON PERSONAS LIBRES"

Acerca del aislamiento de los migrantes que dan positivo por Covid-19, ha comentado que no se alojan en hoteles --salvo uno pequeño cedido por el Gobierno canario-- sino en una residencia escolar de Arinaga (Gran Canaria) y aunque ha habido "intentos de salir" finalmente se les ha localizado.

De hecho, para respaldar la acción de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, el Ejecutivo regional ha dictado una orden específica que les permite actuar en esos casos, pero no oculta que "son personas libres" y si salen incumplirán la orden de expulsión.

No obstante, ha comentado que el hecho de no guardar el confinamiento "también ha ocurrido con españoles" por lo que apela a no centrar el debate con la inmigración. "No le demos más importancia", ha destacado.

Cuestionado acerca del viaje de más de 200 migrantes de Gran Canaria a Tenerife, ha indicado que no hay controles policiales en todos los transportes y "la naviera lo hizo mal" porque "no tenían un documento válido".

Los ciudadanos no comunitarios necesitan un pasaporte en vigor para viajar, y de hecho, los que lo tenían pudieron embarcar a Huelva sin problema y otros lo hicieron con un "salvoconducto" del Ministerio del Interior.

AUMENTAR LAS REPATRIACIONES

Pestana ha precisado que el ministro Fernando-Grande Marlaska se refería a que los migrantes no estaban detenidos más de 72 horas, pero es obvio que seguían en Arguineguín, y ha admitido que se están haciendo derivaciones a la Península con "ciertos perfiles" que lo requieren.

No obstante, ha comentado que el objetivo, aparte de tener mejores instalaciones de acogida es tener "más capacidad" para realizar repatriaciones a los países africanos ya que eso "ayudará a bajar la presión migratoria".

"Se está trabajando en eso, se han hecho algunas en pequeña cuantía y vamos a ver si se van a normalizar, nos ayudará a bajar la presión", ha destacado.

Asimismo, y sobre el informe policial interno que fijan en 140.000 las llegadas de migrantes a Canarias en los próximos años, no entiende ese tipo de previsiones porque "las circunstancias cambian" y pueden empezar a bajar las llegadas si hay más repatriaciones y la pandemia mejora en África.

En cuanto al SIVE de Lanzarote en la zona del Mirador del Río, ha comentado que su instalación está a la espera de un acuerdo del Consejo de Ministros y el consenso con las instituciones locales para su ubicación exacta, pero lo desvincula del naufragio de Órzola, que fue una "desgracia" porque ya estaban en la zona del puerto. "Ese es el drama de la emigración, la pérdida de vidas humanas", ha agregado.