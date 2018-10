Pleno.- Hernández(CC) asegura que Medio Ambiente no ha reenviado aún el Convenio de Obras Públicas para Canarias

Actualizado 10/12/2008 21:24:08 CET

El socialista Julio Cruz afirma que Canarias ha perdido 1.300 millones en obras en dos años, el Gobierno canario lo niega

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Obras Públicas y Transportes del Gobierno de Canarias, Juan Ramón Hernández, aseguró hoy en el pleno del Parlamento que el Ejecutivo canario "espera aún que el Ministerio de Medio Ambiente Rural y Marino reenvíe el documento" con la rúbrica de la ministra del área, Elena Salgado. "El acuerdo no ha regresado aún", afirmó.

Hernández rehusó explicar de qué manera iba a ejecutar las obras y la inversión de los 306,5 millones de euros argumentando que aún no se disponen de los acuerdos que se han firmado y gestionado a través de correo.

Fue el diputado socialista Julio Cruz Hernández quien solicitó saber de qué manera se iba a ejecutar los 84 obras previstas en el próximo año y hasta 2010, recordando que se había hecho un incremento del acuerdo inicial de más de 60 millones de euros. Recordó que el Gobierno del Estado es el que financia pero que ha de ser ejecutado por el Ejecutivo regional.

"Queremos ver cuáles son las previsiones y también sobre las corporaciones locales en materia hidráulica -indicando que el 30 de marzo de 2009 se ha de presentar el Gobierno canario en la comisión mixta para saber qué obras se van a ejecutar--. Qué previsión tiene el Gobierno de Canarias y los costes que conlleva de acuerdo a la Comunidad Autónoma de Canarias o explotación. Estas son nuestras dudas. Son 306 millones de euros. Diga cómo va a hacer", interpeló el diputado socialista.

Hernández respondió que comparecía con una parte "más avanzada" que en ocasiones anteriores, pero "el convenio no ha regresado aún". El consejero hizo un repaso por la 'historia del agua' en Canarias.

"La inversión de los últimos 50 años ha permitido que se parangone a Canarias con la península que cuenta con más caudal. A pesar de la situación en ciertos puntos de las islas se han hecho esfuerzos para que seamos un referente mundial en captación y reutilización de aguas. Canarias reutiliza el 33 por ciento de las aguas que utiliza, frente al 15 por ciento de península. Canarias en torno al 40 por ciento del consumo de boca hasta el consumo sectorial que se demanda. Ese 40 por ciento es de desanilización. Así el archipiélago dispone de 690 metros cúbicos por canario; mientras que en Península no se alcanzan los 400 por ciudadano".

"El Estado confía a Canarias las obras. Estas competencias no se le usurpan al Estado, sino que se depósito", apeló el consejero nacionalista que dijo que era fruto de la colaboración entre ambas administraciones.

NO SALEN LAS CUENTAS

El socialista Julio Cruz, en su segunda intervención, aseguró que no le había contestado y afirmó que se "han perdido 1.300 millones de euros en dos años". Sin embargo, Hernández aseguró que a él "no le salían las cuentas". "No sé donde está ese dinero. Dígame ¿dónde está?", interrogó retórico el consejero.

Este explicó que no iba a tomar ninguna decisión hasta no contar con el convenio, por el que se ha estado "esperando", añadiendo que era un buen convenio, pero que tendría que haberse firmado antes que podría haber amenazado el ciclo del agua en Canarias.

La comunidad autónoma recoge partidas importantes para adquisición de suelo y ejecución de proyectos para acercar las actuaciones más al ciudadano que han de repercutir sobre las administraciones locales como depuración, desalación, embalses y las actuaciones en islas de caracter más seco.

Otro de los datos que aportó el consejero se producen más de 690.000 metros cúbicos diarios. "Esperar que cuanto antes se reciba el convenio. No de acuerdo con manifestaciones con los que dicen que no querían sacarse la foto con la ministra, Elena Salgado. Es importante la foto para que los ciudadanos sepan el esfuerzo de las administraciones en esta materia", concluyó.