El PP acusa al PSOE de que su "única prioridad" es Cataluña, mientras se "burla de Canarias" y la crisis migratoria

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

El coordinador general del PP en Canarias, Jacob Qadri, ha acusado al PSOE de que se "única prioridad" es Cataluña, mientras se "burla" del archipiélago con la crisis migratoria que sufre. "Con su acuerdo de cesión de competencias en inmigración a los independentistas catalanes, los socialistas demuestran que su única prioridad es Cataluña y no Canarias", apuntilló.

En este sentido, indicó que "no" pueden estar de acuerdo con "esta nueva cesión --en materia de migración y fronteras a Cataluña--, de cuya legalidad" también dudan. Subrayó que el PSOE "sólo toma decisiones que favorecen a Cataluña", al tiempo que consideró que "usan los problemas" del archipiélago "sólo para intentar romper el Gobierno de Canarias", según ha informado el PP en nota de prensa.

Asimismo el PP de Canarias lamentó que el PSOE "no" encuentre soluciones para la crisis migratoria que sufren las islas, mientras presentan la proposición de ley para "delegar" las competencias en materia de inmigración a Cataluña y "seguir así troceando España".

"Este Gobierno no es de fiar. Se burla de Canarias. No les importa la crisis migratoria. Cada vez que parece que estamos cerca, el Gobierno de Sánchez y Torres hace saltar todo por los aires. Por el interés de los independentistas de Cataluña y para que Sánchez siga en el poder, se saltan las leyes y los límites que haga falta. Con Canarias siempre encuentran una excusa para no hacer nada", apuntilló.

Finalmente desde el PP de Canarias se considera que el Estado "debería asumir directamente" la tutela de los menores inmigrantes no acompañados, apuntando que "si tuvieran alguna intención de ayudar, podrían empezar por los menores malienses", sin embargo critican que "no lo hacen porque sólo les importa Cataluña".