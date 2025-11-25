El PP celebra la aprobación de una PNL para instar al Gobierno a devolver el 'Canarias 50' a Las Palmas de Gran Canaria

Archivo - La diputada del Partido Popular de Canarias por la provincia de Las Palmas y portavoz del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Jimena Delgado - CEDIDO POR PP DE CANARIAS - Archivo

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

La diputada del PP de Canarias por la provincia de Las Palmas, Jimena Delgado, ha celebrado la aprobación en la Comisión Mixta Congreso-Senado sobre Insularidad de la Proposición No de Ley (PNL) presentada por su formación para instar al Gobierno de España a devolver las instalaciones del 'Canarias 50' a la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria.

Así lo ha indicado la también portavoz popular en el Ayuntamiento capitalino en comunicado en el que agrega que el objetivo de esta iniciativa es transformarlas en un gran espacio verde y de uso ciudadano.

"Esta aprobación ha sido posible exclusivamente gracias al impulso y al voto del PP", comentó para recordar que la iniciativa salió adelante pese al voto en contra del PSOE y a la abstención de Vox, posiciones que, según la diputada, "demuestran quién está realmente defendiendo a Las Palmas de Gran Canaria y quién no".

De igual modo, calificó de "incomprensible, pero lamentablemente previsible" la negativa del PSOE, incidiendo en que "los socialistas nunca han tenido voluntad real de devolver el 'Canarias 50' a la ciudad".

Delgado calificó igualmente la abstención de Vox de "una incoherencia monumental", señalando que "entre lo que predican y lo que realmente hacen hay una diferencia brutal". "Presumen --dijo-- de defender a España, de defender el interés público y de plantar cara al Gobierno, pero cuando llega el momento de votar algo tan concreto y tan necesario como recuperar el Canarias 50 para los vecinos, se apartan y miran hacia otro lado".

Para la popular, con su abstención, "impidieron enviar un mensaje rotundo al Gobierno de España para cerrar el centro de atención a migrantes en el Canarias 50 y devolver este espacio estratégico a la ciudad. Tenían la oportunidad de defender a Las Palmas de Gran Canaria y simplemente no quisieron hacerlo".