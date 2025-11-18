PP de Las Palmas de Gran Canaria dice que Darias "no" puede zanjar la "crisis" de gobierno con la dimisión de Medina

Archivo - Oficinas Municipales del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria - CEDIDO POR AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANA

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Partido Popular (PP) en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Jimena Delgado, ha señalado este martes que la alcaldesa de la capital grancanaria "no" puede "usar la cabeza" de Inmaculada Medina como "trofeo político para dar por zanjada una crisis de gobierno que viene de lejos".

Inmaculada Medina ha dimitido como concejal del gobierno municipal después de que el juez del caso 'Valka' haya decidido ampliar la investigación imputándola como presunta autora de delitos de malversación de caudales públicos agravado por perjuicio superior a 250.000 euros, en concurso medial con delito de falsedad en documento público, delito de prevaricación administrativa y delito de fraude a la administración.

Al respecto, Delgado consideró que la dimisión de Medina "no" puede presentarse como una "buena noticia ni como un gesto de regeneración", sino como "lo que realmente es, una decisión tardía e inevitable ante una situación insostenible", según ha informado el PP en nota de prensa.

Para Delgado esta situación "lejos de cerrar la crisis", "demuestra" que se está "solo ante el primer movimiento de un problema político y de gestión mucho más profundo", para agregar que esta investigación se suma a las diligencias abiertas sobre el Carnaval y la Sociedad de Promoción, lo que "agrava aún más" la situación del gobierno municipal.

"GOBIERNO NOQUEADO"

Para la portavoz del PP en la capital grancanaria, el gobierno municipal que lidera Darias está "noqueado, sin rumbo, incapaz de tomar el control" de los servicios públicos básicos y que ahora "está al albur de lo que vayan determinando los juzgados, tanto por el caso 'Valka' como por el caso de Sociedad de Promoción".

Para el PP la salida de Medina "es solo un primer paso inevitable", si bien consideran que el foco "no puede quedar limitado a una sola persona", ya que "está en cuestión" un modelo de gobierno y una cadena de decisiones políticas que "han llevado a la ciudad a este punto".

Y, en este sentido, desde el PP se cree que el "primero que debe dar explicaciones es Augusto Hidalgo", alcalde durante el periodo en que se produjeron los hechos investigados.

Hidalgo "dejó los grandes servicios públicos en coma, con prácticamente todas las licitaciones vencidas, y nombró a Inmaculada Medina como máxima responsable de todos los servicios públicos. Hoy estamos viendo las consecuencias de aquellas decisiones".

Finalmente, Delgado ha considerado "imprescindible" que Gema Martínez comparezca en el pleno para explicar "con claridad qué se encontró al llegar a la Concejalía de Parques y Jardines, cuál era la situación real del contrato ya investigado por la justicia y por qué decidió, afortunadamente, modificar el sistema de facturación y de control".

Y también entienden necesario que la alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria, Carolina Darias, comparezca públicamente "a la mayor brevedad" porque "no puede seguir escondida" y "debe explicar con claridad qué ha pasado hasta ahora, qué información conocía el grupo de gobierno y desde cuándo, y qué medidas concretas va a adoptar", si bien el PP también solicita la dimisión de Darias "para evitar seguir dañando la imagen de la ciudad".