PP solicitará la reprobación de Torres por lo que "dice el informe de la UCO" sobre la compra de mascarillas en Canarias

MADRID 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP de Canarias, Manuel Domínguez, ha anunciado este martes que su partido solicitará la reprobación del ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, por lo que "dice el informe de la UCO" sobre la compra de mascarillas en el archipiélago canario cuando él ejercía como presidente de dicha comunidad autónoma.

"En los próximos días presentaremos la reprobación del ministro por esas actuaciones que dice el informe de la UCO, que es lo importante, y no destacar, como ha hecho, lo que no aparece en el informe", indicó en declaraciones a los periodistas tras mantener un encuentro con la dirección nacional de su partido.

Domínguez consideró que hay que reprobar a Torres porque "ha mentido", algo que dijo "es indiscutible que lo ha hecho", así como porque "ha permitido que haya una expansión de una trama" en Canarias, por "presionar a los funcionarios", por adoptar "actitudes impropias" de un presidente de comunidad y por ser el "máximo responsable del nombramiento del Tito Berni".

Añadió que "es cierto" que será la justicia quien dirima las responsabilidades en cuanto "a su influencia, a su aportación, a su actuación en favor de esa trama supuestamente corrupta de Koldo, de Ábalos, en donde todos" saben que ha habido conversaciones.

A ello agregó que será la "justicia quien decida" cuál ha sido su implicación con respecto a la investigación del Tito Berni y de su sobrino, así como su presunta "implicación con respecto a la compra de 4 millones de euros de mascarillas falsas a una empresa".

Domínguez expuso que Torres ha permitido que "se lleve a cabo el desarrollo de una actividad, de una trama supuestamente corrupta, que le ha costado a los canarios, nada más y nada menos, que más de 21 millones de euros", de los que "16,7 millones aproximadamente en la trama de Koldo, Aldama y Ábalos, y 4 millones en la compra de mascarillas falsas".

Ante todo ello admitió sentir "vergüenza" y auguró que de darse en caso contrario, "lo que sería asqueroso sería la presión que ejercería el PSOE sobre" el PP o sobre el mismo.