El precio del metro cuadrado de la vivienda plurifamiliar sube un 31% en Canarias desde 2007, frente al 4% nacional

El Colegio Notarial de Canarias presenta el nuevo Portal Estadístico del Notariado - CEDIDO POR CONSEJO GENERAL DEL NOTARIADO

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

El precio medio del metro cuadrado (m2) de la vivienda plurifamiliar ha aumentado en Canarias un 31% desde el año 2007, pasando de 1.756 euros/m2 a los 2.253 euros/m2 en septiembre de 2025, lo que supone un incremento muy por encima de la media nacional, que pasó de 2.077 euros/m2 en 2007 a los 2.166 euros/m2 actuales.

Así se ha puesto este viernes de manifiesto durante la presentación del Portal Estadístico del Notariado (penotariado.com), plataforma del Consejo General del Notariado que muestra precios reales de compraventa y estadísticas de vivienda sustentadas en datos notariales.

En este sentido, el director del Centro Tecnológico del Notariado, Alberto Martínez Lacambra, ha presentado, como muestra de la capilaridad y granularidad de los datos notariales, un análisis pormenorizado de la evolución de la vivienda en España y Canarias de 2007 a 2025.

Gracias a la información ofrecida por la plataforma, se observa como España cuenta con una realidad dual, con una situación de precio muy diversa en función de la comunidad autónoma analizada.

LOS EXTRANJEROS SUPONEN EL 20% EN ESPAÑA Y EL 36% EN CANARIAS

Mientras, otros factores estudiados son la compra realizada por extranjeros y el acceso de los jóvenes a la vivienda, detectándose que las adquisiciones de compradores foráneos respecto al total de compraventas se han incrementado notablemente a nivel nacional, pasando del 7,5% en 2007 al 20,1% en 2025.

En Canarias, el aumento también es considerable pasando del 14,7% en 2007 al 36,3% en 2025. Por nacionalidades, italianos (18%), alemanes (16,15%) y británicos (15,78%) son los que más compran en el archipiélago.

En cambio, la presencia de los jóvenes en el mercado se ha reducido de forma drástica: en 2007 la población de 18 a 30 años en España representaba el 22,53% del total de las compraventas realizadas, mientras que en 2025 ese porcentaje desciende al 9,6%.

Para las islas, sólo el 6,5% de los compradores tiene entre 18 y 30 años en 2025. En el 2007 representaban el 21,6% de las compras totales realizadas.

Aquí, el director general del Centro Tecnológico del Notariado ha incidido en que "este año empieza a ser preocupante el aumento de los precios de la vivienda, siendo urgente y necesario movilizar suelo público y facilitar el acceso a los jóvenes, que cada vez lo tienen más difícil para comprar su primera vivienda".

PORTAL ESTADÍSTICO DEL NOTARIADO

Estos datos han sido dados a conocer durante la presentación que ha tenido lugar en el Colegio Notarial de Canarias, en Las Palmas de Gran Canaria, del Portal Estadístico del Notariado (penotariado.com).

Se trató de un acto que ha contado con la participación de la presidenta del Consejo General del Notariado, Concepción Pilar Barrio; el decano del Colegio Notarial de Canarias, Alfonso Cavallé; el director general del Centro Tecnológico del Notariado, Alberto Martínez; el presidente de la Unión Internacional del Notariado, David Figueroa; y el viceconsejero de Justicia del Gobierno de Canarias, Cesáreo Rodríguez.

La presidenta del CGN ha hecho especial hincapié en que conscientes de que la vivienda es la principal preocupación de la ciudadanía, el objetivo de esta plataforma notarial es "aportar transparencia al mercado inmobiliario y contribuir con información fiable, detallada y actual a la toma de una decisión tan vital como la compraventa de una vivienda.

Por ello, el portal se nutre de información anonimizada contenida en el Índice Único Informatizado Notarial (IUIN), la gran base de datos del Notariado, segunda mayor en España, y que cuenta con más de 170 millones de documentos.

Hasta ahora era información sólo compartida con la Administración y "ahora se abre a todos: queremos que cualquier persona, profesional o institución encuentre en este portal una fuente fiable para entender mejor la realidad de la vivienda en España", ha afirmado Barrio.

LA INFORMACIÓN PRECISA "ES ESENCIAL"

Mientras, el decano del Colegio Notarial de Canarias ha subrayado la relevancia de disponer de una herramienta pública con datos reales del mercado inmobiliario canario. "La información precisa y fiable es esencial para comprender el alcance del problema de acceso a la vivienda en Canarias", comentó.

El viceconsejero de Justicia, Cesáreo Rodriguez Santos, por su parte, ha agradecido el esfuerzo realizado por la corporación con el lanzamiento de esta nueva plataforma: "El servicio público, fundamental para la sociedad canaria, que prestan los notarios, se pone una vez más de manifiesto con este Portal Estadístico".