La presidenta del Cabildo de Fuerteventura cesa al consejero Matías Peña tras la ruptura entre AM-CC y ALxLAN

PUERTO DEL ROSARIO (FUERTEVENTURA), 20 (EUROPA PRESS)

La presidenta del Cabildo de Fuerteventura, Lola García, ha informado este viernes del cese del consejero Matías Peña al frente del área de Agricultura, Ganadería y Pesca.

El cese se produce, según expone García en un comunicado, por "la línea de trabajo" de Peña en la Consejería de Agricultura, así como por la ruptura del acuerdo político suscrito en su momento entre Asamblea Majorera-Coalición Canaria (AM-CC) y Alternativa Local por Antigua (ALxLAN).

Por ello, a partir de ahora las funciones delegadas del área de Agricultura, Ganadería y Pesca serán asumidas por el consejero Enrique Pérez Brito para "reforzar la gestión" de este departamento en el sector primario, así como asegurar una coordinación "eficaz y garantizar la continuidad" de los proyectos en marcha.

La presidenta del Cabildo de Fuerteventura ha incidido en su "compromiso con la cohesión" del grupo de gobierno, la responsabilidad en la gestión pública y el cumplimiento de los acuerdos políticos que "permiten seguir avanzando en beneficio" de la isla y de la ciudadanía.