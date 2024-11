El presidente de Canarias critica el "desinterés" del Gobierno de España ante las últimas cifras de migración

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha criticado el "desinterés" del Gobierno de España ante las últimas llegadas de migrantes al archipiélago, así como de personas fallecidas en su intento de alcanzar las costas canarias.

Clavijo, tras mantener un encuentro con el presidente del Cabildo de Lanzarote, Oswaldo Betancort, para abordar la emergencia migratoria en la isla a última hora de este miércoles, expuso en declaraciones a los periodistas que si bien Canarias "es consciente" de lo que se ha vivido en Valencia, y que "es terrorífico", añadió que el Gobierno de España lo conforman "22 ministerios", lo que implica "miles de funcionarios".

"No puede ser normal que mueran 50 personas y que nadie del Gobierno de España ni tenga una llamada, ni tenga un tuit, ni tenga un gesto. Yo creo que eso denota desinterés por la migración, denota desinterés por el pueblo canario, que estamos dando un ejemplo, y su Santidad el Papa lo decía, un ejemplo de solidaridad y comportamiento con este fenómeno, pero eso no se puede confundir con que nos dejen solos y tirados porque, desde luego, no se lo merece Canarias, no se lo merece Lanzarote y no se lo merecen esas personas", apuntilló.

Así agregó que, "siendo conscientes de la tremenda" emergencia de Valencia, y "no" entrando a comparar, subrayó que Canarias lleva "más de un año viviendo una emergencia" y "peleando porque se modifique un artículo de una ley y que haya un acuerdo político en algo tan básico como atender a los niños", así como que el pueblo canario "no sienta el abandono y la soledad que ahora mismo" siente desde Madrid.

"Desde luego parece que no le interesamos para nada, y que lo que está ocurriendo es porque estamos lejos y nos merecemos todo lo que nos ocurra. Yo, como presidente de Canarias, no lo puedo admitir", apostilló para añadir que ha llamado al ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, para ver cuándo se van a articular las reuniones y sobre lo que admitió espera "tener una respuesta pronto".

En cuanto al encuentro que ha mantenido con el presidente del Cabildo de Lanzarote quiso agradecer a él y a todo su equipo "el cariño, la profesionalidad y los desvelos para poder atender una situación absolutamente extraordinaria, como es la que se ha vivido en esta isla en las últimas 48 horas".

Por eso, añadió, en su momento, y como labor de prevención en el trabajo conjunto con el Cabildo de Lanzarote, se montaron unas carpas en el muelle de Arrecife que, recordó, "fueron criticadas por la oposición pero que hoy en día se están viendo como eran absolutamente necesarias". En concreto, matizó que eran 109 plazas y "se han tenido que llegar a las 220 para poder atender esas pateras que llegabas y que obviamente en el CATE no podían".

LLEGAN MÁS DE 3.600 MIGRANTES EN SEIS DÍAS

El presidente de Canarias quiso también agradecer el trabajo de Salvamento Marítimo, así como de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, policías locales, policía autonómica o protección civil. Añadió que solo en estos primeros seis días de noviembre "han sido más de 3.600 personas las que han llegado" a las costas y en el caso de Lanzarote además 300 menores.

Asimismo resaltó el que el presidente de Lanzarote esté "al pie del cañón", sabiendo "perfectamente lo que está ocurriendo" y siendo el "primero en dar un paso adelante y poner manos a la obra para que, con él y con su equipo, poner guaguas, poner espacios, habilitar, atender con dignidad, habilitar espacios, porque hay que atenderlos con dignidad".

Sin embargo, también "tiene perfectamente claro que no" se puede seguir así, que el Gobierno de España "no puede mirar para otro lado en esta crisis humanitaria, que el Gobierno de España tiene que estar presente, tiene que poner recursos, tiene que poner medios". En relación con ello, indicó que el Frontex "sigue sin desplegarse", se continúa "sin tener el SIVE", se sigue "sin tener una política migratoria", así como "sin tener un control de la entrada" de las fronteras.

"Eso genera como consecuencia lo que estamos viviendo en estas 48 horas y que, posiblemente, de aquí a final de año, tengamos más espisodios de esta índole. Pero yo puedo decir con orgullo que no solo me he sentido acompañado, entendido, arropado y ayudado por el presidente de la isla de Lanzarote, por Oswaldo y todo su equipo, sino que, además, está dando la talla como se tiene que hacer en los momentos de dificultad. Y eso, para mí, es un gran honor", apuntilló para indicar que "no" se van a rendir.

Por su parte, el presidente del Cabildo de Lanzarote, Oswaldo Betancort, puso en valor la visita de Clavijo para conocer la "situación de tensión" en la isla tras recibir este fin de semana a "más de 2.000 personas, 50 embarcaciones, 130 menores y 50 fallecidos".

Betancort ha subrayado que este fin de semana "se demostró que esas infraestructuras --las carpas-- ya quedan obsoletas, el CATE estaba también súper desbordado, 600 personas, las infraestructuras justo debajo del CATE también estaban desbordadas".

Ante todo ello pidió a todos los profesionales que están en primera línea que "no decaigan", ya que admitió que "hay bajas psicológicas en este momento" por la tensión que se está produciendo para atender a los migrantes que llegan a la isla. En este marco, reivindicó al Gobierno de España, a la Delegación del Gobierno, que "se acerquen también a esa primera línea de muelle" porque "este fenómeno hay que gestionarlo de una forma clara, no parcheando y, sobre todo, con medios".

Actualmente Lanzarote tiene ocho centros con entre 130 y 150 menores, matizó, para apuntar que están atendiendo "mucho más que cualquier comunidad autónoma" y aunque afirmó que continuarán "aunando esfuerzos", reclamó la "falta" de infraestructuras porque si bien defendió que se trata de "un modelo de atención directa muy profesional", termina con recursos "tensionados".