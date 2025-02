Presidente canario critica el "oscurantismo" en negociación entre Gobierno y Cataluña para un concierto fiscal

SANTA CRUZ DE TENERIFE 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha criticado este martes el "oscurantismo" que existe en la negociación entre el Gobierno de España y Cataluña para un posible concierto fiscal y la presumible condonación del 15 por ciento de su deuda pública.

Clavijo ha asegurado, durante el pleno del Parlamento canario, a pregunta del Grupo Popular, que en cualquier decisión que pueda afectar a Canarias negativamente, el Gobierno regional defenderá la posición del archipiélago "en todos los aspectos y en todas las esferas, en la política, en la media política o en la judicial".

Sin embargo, admitió que en estos momentos desconoce el texto porque uno de los "principales problemas" en este tema, es que "hay mucho oscurantismo".

"Nosotros ahora mismo desconocemos el texto. Uno de los principales problemas que tenemos es que hay mucho oscurantismo; no sabemos si hay o no hay. En definitiva, no tenemos información como para poder anticipar aquí una decisión tan determinante, entre otras cosas, como poder acudir a un Constitucional", apuntilló.

De todas formas, señaló que desde la Consejería regional de Hacienda se está haciendo un seguimiento de todas las decisiones.

Añadió que, en este sentido, para 2025 el Gobierno canario tiene dos objetivos "claros", tales como son la condonación de la deuda, porque "aquí no se condona la deuda, la deuda no desaparece, la deuda pasa de deberla los catalanes, a que la deba el resto de los españoles, todos los españoles".

Por lo que matizó que ese es "uno de los asuntos que puede generar un quebranto" para los intereses de Canarias. Sobre ello prosiguió que la deuda "se mutualiza entre todos", por lo que en un "plano de igualdad", lo entendería "razonable", porque "es evidente" que las comunidades autónomas están infrafinanciadas en relación al Estado pero, subrayó, "tiene que ser un plano de igualdad para todos" los ciudadanos.

Y, por otro lado, sobre la reforma del sistema de financiación solicitó que se haga "con transparencia, se tiene que hacer entre todos, no solo con acuerdos bilaterales", aunque abogó por plantear primero "¿cuál es la carta de servicio a la que van a tener derecho los ciudadanos cuando pagan sus impuestos?".