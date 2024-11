Presidente canario dice que Europa "no distingue" entre adultos y menores migrantes, lo que "dificulta" el estatus legal

Una misión de la Comisión del Parlamento Europeo viajará a Canarias para conocer la situación del fenómeno migratorio

BRUSELAS, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha indicado este miércoles que Europa si bien cuenta ahora mismo con unos principios de política migratoria común, "no distingue el estatus" entre adultos inmigrantes o menores extranjeros no acompañados, lo que "dificulta mucho" dicho estatus jurídico ante la "presión" migratoria que actualmente vive el archipiélago canario.

Esta cuestión ha salido a relucir en el encuentro con el Grupo Renew Europa, en el que señaló en declaraciones a los periodistas que le han trasladado que debe haber un estatus jurídico "distinto en Europa también" para los menores extranjeros no acompañados, ya que "no" es un problema "exclusivo solo de Canarias" aunque esté "más intensificado".

También lo es en Marsella o con Italia, por lo que Clavijo espera que trabajen juntos en esa línea para que se pueda "articular la presencia europea mayor, con mayor intensidad en todos" sus ámbitos en la ruta atlántica.

Clavijo, que ha agradecido las reuniones que ha mantenido con diferentes líderes políticos europeos y con la presidenta del Parlamento comunitario, Roberta Metsola, en Bruselas para exponerle la situación migratoria que vive el archipiélago, ha afirmado que el objetivo de estos encuentros es que las instituciones europeas "vayan tomando conciencia de que Canarias es frontera" de Europa y no solo de España, sino también de Europa.

En este sentido, expuso que el encuentro con Metsola ha sido "muy gratificante, no solo por el conocimiento y profundidad que tiene" sobre la migración, sino también por la curiosidad que ha mostrado por todos los datos, tales como el número de menores extranjeros no acompañados que tiene Canarias o la situación jurídica en la que se encuentran.

Clavijo apuntó que la ruta migratoria del Atlántico se inauguró hace 30 años y desde entonces han alcanzado las costas del archipiélago "unos 250.000 migrantes, de los cuales los últimos 80.000 han venido en el año 2023 y lo que va del 2024"; mientras que los menores extranjeros no acompañados que Canarias tiene en estos momentos bajo su tutela son "más de 5.400, siguen llegando y la situación se sigue sin despejar".

Esto se debe, prosiguió, a que mientras se modifica o no el artículo 35 de la Ley de Extranjería en España, "no" se puede acceder a la petición de ayudas y de recursos directamente como comunidad autónoma a través de la Unión Europea, a lo que sumó que "todo pasa por el Estado Español".

Asimismo indicó que sigue sin saber "muy bien" si el Gobierno de España ha enviado la carta a la presidente de la Unión Europea, Ursula Von der Leyen, solicitando que se activen mecanismos como el Frontex o ayudas singulares. Por ello, Clavijo consideró que su visita a Bruselas "es importante", al tiempo que agradeció la predisposición y a la colaboración de Metsola.

En relación con la modificación del artículo 35 de la Ley de Extranjería, Clavijo ha incidido en que "no" es necesario sólo para Canarias, ya que esta situación "la está empezando a vivir Baleares" y "a lo mejor dentro de un año y medio la está viviendo Andalucía".

Por ello, insistió en la necesidad de establecer un mecanismo por ley para la distribución de los menores extranjeros no acompañados con el fin de garantizar el interés superior del menor. "No estamos hablando de política, estamos hablando de que esos niños y esas niñas puedan tener un derecho a la formación, a la escolarización, a un futuro porque al final son nuestros niños y nuestras niñas, están bajo nuestra tutela y llegan a España, llegan a Europa, no llegan a Canarias", apuntilló.

MISIÓN EUROPEA A CANARIAS

Por otro lado, expuso que el presidente de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior (LIBE) del Parlamento europeo, Javier Zarzalejos, le avanzó que habrá una misión de la Comisión de la cámara europea que viajará a Canarias para conocer la situación del fenómeno migratorio, cuestión que calificó de "muy positivo". En este sentido, Clavijo señaló que le solicitó participar en dicha Comisión.

Añadió que Zarzalejos también le ha transmitido que a final de año España tiene que entregar una hoja de ruta para ver cómo va a afrontar el fenómeno migratorio, cuestión que le trasladarán a Canarias y que consideran debe contemplar la ruta atlántica, la situación en este caso de Canarias, porque coinciden en que actualmente "el punto caliente, el punto de máxima intensidad migratorio de toda Europa, es Canarias".

Cuestionado por si se verá en Bruselas con el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, que participa en el Comité de las Regiones hablando del tema de la DANA y del tema migratorio, aseguró que "no hay prevista ninguna reunión, ningún encuentro con él", otra cuestión es que puedan coincidir en algún café.

De todos modos, dijo que lo que espera es que Torres pueda trasladar la citada carta para solicitar mecanismos y se pueda activar el Frontex.