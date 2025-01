Presidente canario lamenta que los españoles salgan perjudicados de la "incapacidad absoluta" de PSOE y PP para hablar

MADRID 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha asegurado este jueves que el PSOE y el PP han vuelto a confirmar que tienen una "incapacidad absoluta para hablar y dialogar" de la que al final "los perjudicados son los ciudadanos".

Todo ello en referencia a la decisión ayer en el Congreso de los Diputados de PP, Vox y Junts de tumbar el decreto ómnibus que llevaba el Gobierno y que incluía la revalorización de las pensiones, la prórroga de las ayudas al transporte público o la prohibición del corte de suministros básicos a personas vulnerables, así como la cesión de un palacio en Paris al PNV.

"Al final los perjudicados son los ciudadanos. Hay preocupación en los pensionistas por qué va a ocurrir, hay preocupación en Canarias por el transporte gratuito, hay una terrible preocupación en La Palma porque había ayudas para los negocios que están bajo la lava del volcán y hay ERTEs, y todo esto ocurre porque no hay capacidad para hablar", ha explicado Clavijo durante su intervención en el Nueva Economía Fórum en Madrid.

El presidente canario considera que el PSOE "se pasó de alguna manera de listo intentando meter en el Decreto único muchas cosas que no tenían nada que ver y el Partido Popular se pasó de frenada tumbándolo todo".

"A mí realmente me preocupa que no seamos capaces de hablar y entendernos independientemente de las posiciones y que luego cada uno defienda lo que tenga que defender. No me parece normal en una democracia que ya es madura esta falta de diálogo", lamentó.

Así, dijo estar seguro de que el PP "comparte muchas de las cuestiones que iban en esos decretos" y critica que no se sepa "separar y discernir" entre lo que "es importante para los ciudadanos".

"Yo creo que hoy la democracia ha sufrido un daño importante con lo que ocurrió ayer y creo que hoy los ciudadanos están más cabreados con nosotros y a mí me preocupa porque no distinguen, al final somos todos los políticos los que somos el problema", concluyó.