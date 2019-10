El presidente del TSJC destaca que la tasa de resolución ha subido un 2,6% en las islas

Publicado 04/10/2019 16:37:32 CET

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 4 Oct.

El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), Antonio Doreste Armas, ha destacado que la tasa de resolución de la justicia en las islas ha subido en el primer semestre del año un 2,6% respecto al mismo daño del año anterior.

Así lo ha puesto de manifiesto este viernes durante la ceremonia inaugural del año judicial 2019/20 en las islas Canarias, un acto que contó con la asistencia del consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, Julio Pérez, la viceconsejera de Justicia, Carla Vallejo, la directora general de Relaciones con la Administración de Justicia, Marta Bonnet, el secretario general del Parlamento de Canarias, Salvador Iglesias, el presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, y el alcalde de Las Palmas de Gran Canaria, Augusto Hidalgo, entre otros.

De esta manera, resaltó que el servicio público judicial ha mejorado en las islas, ya que así lo demuestran los índices que miden la eficacia --conocidos estadísticamente como tasas--.

Así, explicó que comparando el primer semestre de 2018 con el del presente año, la tasa de índice de resolución, que mide la relación entre asuntos resueltos y asuntos ingresados, ha subido un 2,6%.

De igual modo, apuntó que el índice que mide la relación entre asuntos pendientes y asuntos resueltos ha bajado un 2,3%, "lo que quiere decir que hay menos asuntos pendientes".

Mientras, Doreste incidió en que la tasa de congestión ha caído un 0,4%. "Estas cifras muestran una situación moderadamente satisfactoria", añadió.

No obstante, reconoció que estas cifras son globales y que no garantizan un mejor servicio público, pues, dijo, hay unas bolsas de "ineficacia" en determinados juzgados, en particular los partidos judiciales de Granadilla de Abona (Tenerife) y Puerto del Rosario (Fuerteventura), así como en determinados órganos jurisdiccionales.

"Además --continuó-- estas tasas o índices no contienen la principal deficiencia, que es el retraso en un aspecto que son las ejecuciones de sentencia, y este aspecto es relevante desde la perspectiva del usuario final del servicio público".

URGENTE NECESIDAD DEL PALACIO DE JUSTICIA DE SANTA CRUZ

Por otro lado, sobre los medios materiales y personales de la Justicia, que depende del Gobierno de Canarias, Doreste apuntó que "poco reproche puede hacerse a la Comunidad Autónoma vista la inversión efectuada en medios materiales y el esfuerzo en personal".

Respecto a lo primero, resaltó que se mantiene la "urgente necesidad" del nuevo Palacio de Justicia de Santa Cruz de Tenerife, "que se ha retrasado en demasía"; y, menos urgente, del nuevo edificio de Puerto del Rosario (Fuerteventura).

"Con esta doble excepción --agregó-- la situación puede calificarse de satisfactoria aunque hay que destacar que el Gobierno autónomo, tras muchos años de vacilaciones, por fin ha afrontado la decisión de la construcción del Palacio de Justicia de Santa Cruz, así como los nuevos trámites para la construcción del nuevo edificio de Puerto del Rosario".

En cuanto al personal, el presidente del TSJC entendió que "menos reproche" se puede hacer, ya que la plantilla total de más de 2.500 funcionarios se encuentra completa con la cobertura de todas las vacantes a través de los funcionarios interinos.