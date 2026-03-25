La productora de Dania Dévora la despide resaltando su compromiso con la cultura y su capacidad para abrir caminos

Dania Dévora - DD&COMPANY

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

La productora de Dania Dévora, que ha fallecido este miércoles, se ha despedido con "enorme tristeza" de la que fuera "fundadora, alma y motor" de DD&Company, resaltando su compromiso con la cultura y capacidad de abrir caminos donde antes no existían, así como de conectar a personas, territorios y artistas de todo el mundo.

Señalan que Dania impulsó, en las últimas décadas, proyectos que "han marcado la cultura dentro y fuera" de Canarias. Además resaltan que ha sido "no solo un referente profesional, sino una mujer visionaria, valiente y profundamente comprometida" con la cultura.

En cuanto a su trayectoria, apuntan a que ha estado "siempre ligada" a la idea de tender puentes, desde Canarias hacia el exterior, pero también "hacia dentro, generando oportunidades y dando visibilidad a creadores que encontraron en ella una aliada firme y generosa".

En relación con ello destacan su trabajo al frente de WOMAD en España durante más de tres décadas, tras la confianza depositada en ella por Peter Gabriel, considerando que esto "es solo una muestra de su capacidad para construir proyectos con alma y proyección internacional", sobre todo, desde sus dos sedes más longevas: WOMAD Cáceres y WOMAD Las Palmas de Gran Canaria.

Añaden que desde DD&Company, la productora que creó en 1990, impulsó iniciativas en distintos países y colaboró con instituciones como Naciones Unidas, llevando siempre consigo una forma de entender la cultura como "espacio de encuentro, diálogo y transformación".

Finalmente destacan que Dania "creía profundamente en lo que hacía", en la cultura como "motor de cambio", en la "excelencia como forma de respeto" al público y en el trabajo "bien hecho como legado". En este sentido, "su energía, su intuición y su manera de cuidar cada proyecto, dejan una huella imborrable en todos" los que han formado parte de su camino.

"Más allá de los reconocimientos --entre ellos un Premio Grammy--, quienes la conocimos sabemos que su mayor logro fue haber construido una red de afectos, colaboraciones y proyectos que hoy siguen vivos. Desde la familia de DD&Company queremos recordarla como fue: cercana, exigente, generosa y profundamente apasionada por la cultura", apuntillan para agregar que "su legado continúa en cada escenario, en cada artista y en cada proyecto que siga creyendo en la cultura como puente entre mundos".